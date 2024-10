MONTRÉAL, le 18 oct. 2024 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) se réjouit du soutien financier de 12,5 millions de dollars annoncé ce matin par le gouvernement du Canada, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) pour un projet de réaménagement et de mises aux normes du secteur dédié à la conteneurisation de grain au Port de Montréal.

D'une valeur totale de 25 millions de dollars, ce projet permettra d'augmenter et d'optimiser l'espace opérationnel et d'accroître de 20 % la capacité de stockage des conteneurs du terminal opéré par DG CanEst Transit Inc, spécialisé dans l'exportation de grains conteneurisés via le Port de Montréal vers les marchés internationaux. Au cours des dix dernières années, ce secteur a connu une croissance de 78 % au Port de Montréal, en faisant l'un des secteurs les plus prolifiques.

« Je remercie Transports Canada pour sa contribution à cet important projet qui nous permettra d'accroître la capacité et l'efficacité de la manutention de grains conteneurisés, afin de mieux servir les producteurs d'ici et de leur permettre d'accroître leurs exportations vers des marchés de niche à haute valeur ajoutée via le Port de Montréal, au bénéfice des entreprises, de la chaîne logistique et de l'économie canadienne et québécoise », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'APM.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit en complément d'un projet de l'entreprise DG CanEst Transit inc., qui avait de son côté reçu un soutien financier en 2022 afin de mettre à niveau son infrastructure existante et de faire l'achat de nouvel équipement pour ses installations.

Le projet permettra d'ouvrir la porte à de nouvelles opportunités d'exportation vers les marchés de l'Asie, de la Méditerranée, de l'Europe du Nord, du Moyen-Orient, de l'Amérique latine et de l'Afrique.

Les principaux jalons du projet sont :

Mise en service de la sous-station électrique

Démolition de l'ancienne sous-station électrique

Travaux dans la cour CanEst et exutoire pluvial

Réfection du passage à niveau

Travaux dans la cour de l'atelier 42 du Port de Montréal

Rappelons que le Port de Montréal est une importante plateforme pour la manutention du grain. En effet, en plus de l'installation de grain conteneurisée opérée par DG CanEst Transit inc., un vaste élévateur à grains en vrac exploité par Viterra est aussi présent sur le territoire portuaire. Chaque année, des millions de tonnes de grain transitent par le Port de Montréal à travers ces deux infrastructures.

SOURCE Port de Montréal

SOURCE : Administration portuaire de Montréal, Renée Larouche, Directrice des communications, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 531-2410