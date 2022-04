L'Administration portuaire de Montréal et Arbre-Évolution collaborent pour analyser les milieux naturels de la Ville de Contrecœur

CONTRECŒUR, QC, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) a conclu une entente avec l'organisme Arbre-Évolution qui sera en charge de réaliser dans les prochains mois une analyse du potentiel de boisement et de connectivité faunique des milieux naturels sur le territoire de la Ville de Contrecœur. Plus spécifiquement, Arbre-Évolution effectuera pour le compte de l'APM un classement à partir de données actuellement disponibles sur la cartographie des milieux naturels et non humanisés, ainsi qu'une caractérisation forestière. Ces analyses permettront à l'organisme d'identifier les sites ayant le meilleur potentiel de restauration ou de reboisement dans la municipalité.

Ces travaux serviront notamment à alimenter la réflexion de l'APM dans la mise en place de diverses mesures de protection de l'environnement en lien avec le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur, que ce soit pour remplir les conditions de réalisation du projet ou dans le cadre d'autres engagements et mesures. En parallèle, l'information recueillie sera des plus utiles pour la Ville de Contrecœur afin de contribuer à documenter l'état des écosystèmes locaux et à soutenir les actions éventuelles de la municipalité et d'autres parties prenantes.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de mettre à profit notre expertise et notre expérience pour accompagner l'Administration portuaire de Montréal dans ses travaux visant à analyser plus en profondeur les caractéristiques des milieux humides et des habitats forestiers à Contrecœur. On est là pour créer un impact », a déclaré Simon Côté, coordonnateur général d'Arbre-Évolution.

« Il est fort stimulant de constater les progrès du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur, tant dans sa réalisation que dans les mesures connexes sur lesquelles l'APM travaille. Les résultats de cette analyse du potentiel de restauration seront certainement très enrichissants pour toutes les parties impliquées afin de planifier la valorisation des milieux naturels de notre ville », a mentionné Maud Allaire, mairesse de la Ville de Contrecœur.

« Le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur a fait l'objet d'une planification solide et d'un développement réalisé en harmonie avec les parties prenantes locales. Sa gestion environnementale se fait avec la même rigueur. Nous sommes heureux de collaborer avec Arbre-Évolution pour bonifier la caractérisation des milieux naturels de notre communauté d'accueil et mettre à jour les connaissances scientifiques sur cette question », a ajouté Nathalee Loubier, chef, Environnement, projet Contrecœur à l'Administration portuaire de Montréal.

Depuis que le projet d'expansion a obtenu l'autorisation ministérielle afin d'aller de l'avant en mars 2021, l'APM s'affaire à développer et à implanter des plans de compensation environnementale en concertation avec sa communauté d'accueil, les organismes locaux et régionaux, les parties prenantes concernées et les Premières Nations.

Les travaux d'Arbre-Évolution ont récemment débuté et devraient se poursuivre jusqu'à l'automne 2022.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

À propos de l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur

Située en zone industrielle, la réserve foncière de Contrecœur, acquise par l'Administration portuaire de Montréal il y a plus de 30 ans, a fait l'objet d'une planification rigoureuse et concertée afin de soutenir le développement de la chaîne logistique du Québec et de l'est du Canada. Avec l'appui de la Banque de l'infrastructure du Canada et du gouvernement du Québec, le Port de Montréal et ses partenaires privés entendent y aménager un nouveau terminal à conteneurs à la fine pointe de la technologie en prévision de la manutention, à terme, de 1,15 million de conteneurs (EVP). Avantageusement située au cœur du principal bassin de consommateurs, d'importateurs et d'exportateurs du Québec et de l'est du Canada, proche des grands axes ferroviaires et autoroutiers, l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur permettra de consolider les forces d'ici pour répondre efficacement aux besoins de demain. Ce projet renforcera, au cœur de la vallée du Saint-Laurent, l'ensemble logistique de calibre mondial.

À propos d'Arbre-Évolution

Arbre-Évolution est une coopérative de solidarité qui favorise le mieux-être des communautés à travers une symbiose entre la forêt, l'humain et son environnement. L'organisme détient une solide expertise dans la plantation d'arbres, la restauration d'écosystèmes, l'aménagement comestible, les technologies du carbone et la transmission de connaissances. Elle offre des services personnalisés pour réaliser des projets déterminants dans vos milieux de vie. Ses visées premières sont l'implication des collectivités et la sensibilisation des jeunes à l'environnement.

À propos de la Ville de Contrecœur

Située en Montérégie, à 40 kilomètres à l'est de Montréal, la ville de Contrecœur s'étend sur quelque vingt kilomètres sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent. Cette situation géographique favorise l'observation d'un spectacle grandiose ; des couchers de soleil d'une splendeur inégalée. De plus, le fleuve et ses nombreuses îles permettent d'offrir des sites intéressants aux amateurs d'activités pleine nature, notamment la chasse, la pêche, le nautisme, la détente et l'observation de la faune. L'autoroute 30 (autoroute de l'acier) et la route 132 relient Contrecœur à Montréal en moins de 30 minutes.

