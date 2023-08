CONTRECŒUR, QC, le 10 août 2023 /CNW/ - Soucieuse de faire la différence dans ses communautés d'accueil, l'Administration portuaire de Montréal a procédé cette semaine à la plantation de 95 arbres sur les terrains de la Colonie Sainte-Jeanne d'Arc de Contrecœur, en commémoration du 95e anniversaire de l'établissement. La plantation s'inscrit dans l'objectif annoncé par l'APM plus tôt cette année de planter 3000 arbres en 5 ans sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. Ce geste, qui s'ajoute à un don récent de bancs de parc et de bacs à fleurs fabriqués par des employés de l'APM, permettra d'enrichir le milieu de vie des jeunes filles qui participent aux camps de cet organisme phare de Contrecœur.

De gauche à droite : Edith Lachapelle (chargée des projets/responsable de l’approvisionnement, Soverdi), Pablo Dewez (chef des relations avec les communautés au projet Contrecoeur, APM), Maud Allaire (mairesse, Ville de Contrecoeur), Jessica Charland (directrice générale, Colonie Sainte-Jeanne d’Arc), Claude Bérard (conseiller du district no.1, Ville de Contrecoeur) (Groupe CNW/Port de Montréal)

« Avec notre projet de nouveau terminal à conteneurs qui franchit présentement plusieurs jalons vers sa réalisation, nous souhaitons être de plus en plus présents et actifs auprès des organismes de Contrecœur et de sa région », a déclaré Paul Bird, vice-président au projet Contrecœur à l'Administration portuaire de Montréal. « Notre partenariat avec la Colonie Sainte-Jeanne d'Arc s'inscrit dans notre approche de soutien à la collectivité en appuyant des interventions durables dans les milieux où nous réalisons nos activités. »

Les arbres ont été mis en terre dans le cadre d'une activité tenue le 7 août dernier en collaboration avec la Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi), le tout en présence de représentants de l'APM et de la Ville de Contrecœur. Les jeunes filles participant aux camps de la Colonie ont également pris part à cette activité festive. La Soverdi a réalisé en amont un plan de plantation pour assurer une intégration harmonieuse des espèces choisies et un maintien à long terme des arbres plantés. Les frais entourant le développement du plan et l'achat des arbres ont été entièrement à la charge de l'APM.

La Soverdi est fière de collaborer avec l'APM dans ce projet de verdissement qui revêt une dimension pédagogique, tout en apportant de nombreux bienfaits à la communauté. Selon l'organisme, « c'est un bon exemple de réalisation qui rejoint précisément notre mission de ramener la nature au cœur des villes, là où les gens vivent et travaillent et dans ce cas précis, à la Colonie Sainte-Jeanne d'Arc pour ses jeunes usagères. »

Parmi les arbres sélectionnés, on retrouve plusieurs essences d'arbres fruitiers qui s'additionnent à celles déjà présentes. Ce choix s'inscrit dans la volonté de la Colonie de faire de l'éducation en matière d'alimentation saine et de respect des milieux naturels auprès des jeunes qui fréquentent l'établissement.

« Cette plantation d'arbres qui inclut des arbres fruitiers rejoint l'orientation de la Ville de Contrecœur qui vise à se positionner comme communauté nourricière, afin notamment d'encourager la réalisation de projets favorisant l'accès à des aliments sains pour ses citoyens », a mentionné Maud Allaire, mairesse de la Ville Contrecœur. « Nous sommes heureux que l'Administration portuaire de Montréal ait choisi de participer à enjoliver la Colonie Sainte-Jeanne d'Arc, un joyau naturel de notre territoire. »

Un engagement à plusieurs niveaux avec la Colonie

Plus tôt cette année, l'APM et la Colonie ont également collaboré afin de répondre à un autre besoin de l'établissement. L'organisme réfléchissait à l'aménagement et à l'embellissement de ses espaces extérieurs, et avait le souhait d'ajouter des bancs autour l'espace feu, un endroit clé pour un camp de vacances. Au lieu de simplement acheter les items requis, l'APM a proposé d'en prendre en charge la conception et la construction. C'est ainsi que des employés de l'équipe d'entretien des bâtiments de la gestion des infrastructures de l'APM ont mis la main à la pâte pour créer, fabriquer et livrer quatre bacs à fleurs pour l'entrée du site et six magnifiques bancs en bois à être installés autour du foyer.

« Nous sommes enthousiastes que l'APM, qui fait partie de nos précieux partenaires depuis des années, ait choisi de souligner concrètement notre 95e anniversaire avec ces nouveaux projets », a indiqué Jessica Charland, directrice générale de la Colonie Sainte-Jeanne d'Arc. « Au nom de notre équipe, je veux remercier l'APM et ses employés pour les efforts déployés afin de laisser des souvenirs inoubliables aux milliers de jeunes filles qui fréquentent la colonie chaque année. »

À PROPOS DU PORT DE MONTRÉAL

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

À PROPOS DE L'EXPANSION DU PORT DE MONTRÉAL À CONTRECŒUR

Située en zone industrielle, la réserve foncière de Contrecœur, acquise par l'Administration portuaire de Montréal il y a plus de 30 ans, a fait l'objet d'une planification rigoureuse et concertée afin de soutenir le développement de la chaîne logistique du Québec et de l'est du Canada. Avec l'appui de la Banque de l'infrastructure du Canada et du gouvernement du Québec, le Port de Montréal et ses partenaires privés entendent y aménager un nouveau terminal à conteneurs à la fine pointe de la technologie en prévision de la manutention, à terme, de 1,15 million de conteneurs (EVP). Avantageusement située au cœur du principal bassin de consommateurs, d'importateurs et d'exportateurs du Québec et de l'est du Canada, proche des grands axes ferroviaires et autoroutiers, l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur permettra de consolider les forces d'ici pour répondre efficacement aux besoins de demain. Ce projet renforcera, au cœur de la vallée du Saint-Laurent, l'ensemble logistique de calibre mondial.

