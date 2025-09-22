L'administration Plante dépose son Bilan 2017-2025

MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, passera le flambeau en novembre prochain après deux mandats qui auront marqué un tournant décisif pour la métropole. Ainsi, l'administration Plante est fière de présenter son Bilan 2017-2025 : un résumé des actions posées au cours des huit dernières années. Le dépôt de ce bilan, réalisé de façon neutre et méthodique, est une première pour une administration montréalaise et s'inscrit dans une volonté de transparence envers la population. L'administration Plante estime que les actions cohérentes posées au cours des huit dernières années contribuent à tourner la métropole vers l'avenir, en plus d'offrir une meilleure capacité de réponse aux défis qui subsistent, notamment en adaptation du territoire et en habitation.

Le transport et l'habitation furent de grandes priorités pour l'administration Plante, qui aura également entamé le virage écologique de la métropole. Sous le leadership de la mairesse, la Ville de Montréal a osé amorcer des transformations profondes parfois complexes, mais essentielles à la transition de Montréal vers une ville d'avenir durable, résiliente et abordable.

Voici quelques-unes des réalisations notables détaillées dans le Bilan.

HABITATION

L'habitation a été une priorité centrale de l'administration Plante dès son premier mandat. Voyant la crise du logement progresser, et nommant son existence dès 2017, la Ville a renforcé son expertise interne en mettant sur pied un Service de l'habitation : une entité encore inexistante à l'arrivée de la mairesse à la tête de Montréal. La Ville a également multiplié les outils et les programmes pour faciliter et accélérer la construction et la protection du parc de logements sociaux et abordables. L'adoption du droit de préemption, la mise en place du Règlement pour une métropole mixte et l'utilisation des pouvoirs octroyés par le gouvernement du Québec dans le cadre du projet de loi 31 en sont quelques exemples.

L'adoption du Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM), en juin 2025, s'inscrit en cohérence avec cette démarche. En intégrant pour la première fois de l'histoire l'urbanisme et la mobilité dans un plan d'urbanisme, l'administration Plante a repensé la planification de la ville afin que les Montréalaises et les Montréalais aient accès à un logement dans des milieux de vie complets, résilients et inclusifs, connectés par un réseau intégré de mobilité durable. Le PUM vise également à accroître l'offre et la densité des logements. Il prévoit les conditions de développement pour la construction de 224 500 nouveaux logements d'ici 2050, dont 20 % à l'abri de la spéculation.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

La transition écologique a guidé les actions de l'administration depuis 2017. Ainsi, elle a créé le Bureau de la transition écologique et de la résilience, qui lui a permis de consolider l'expertise de la Ville afin de conseiller et accompagner l'ensemble des services municipaux. Entre autres actions, la Ville a aussi adopté un Plan climat, qui offre désormais un chemin clair pour atteindre des objectifs ambitieux, ainsi qu'un budget climat, intégré aux volumes budgétaires 2024 et 2025.

TRANSPORTS ACTIF ET COLLECTIF

L'administration Plante a fait le pari audacieux du transport actif et de la sécurisation des déplacements des usagères et usagers de la route les plus vulnérables. Sa vision s'est traduite concrètement par plusieurs projets qui ont transformé le visage de Montréal. Les retombées positives de ces infrastructures vont au-delà de la sécurité des déplacements. L'aménagement du Réseau express vélo (REV) sur la rue Saint-Denis, par exemple, a eu des effets positifs notables sur les commerces locaux. Depuis son inauguration en novembre 2020, le REV a transformé cette artère commerciale, qui connaît une hausse d'achalandage et du nombre de commerces, stimulant ainsi l'économie locale.

En matière de transport collectif, l'administration a veillé à moderniser et développer le réseau existant pour répondre aux besoins d'une ville en pleine croissance. L'un des projets phares est le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Cette initiative constitue une réponse directe aux besoins croissants de la population dans l'Est de Montréal. L'ajout de cinq stations permettra de desservir des quartiers qui ne sont actuellement pas reliés au métro, comme Saint-Léonard et Anjou, facilitant ainsi l'accès à l'emploi et réduisant la dépendance à la voiture. Estimé au coût de 7,6 G$, le projet a bénéficié d'un soutien financier des gouvernements du Québec et du Canada, et permettra à terme la construction de plus de 25 000 nouveaux logements et l'édification de nouveaux quartiers aux abords des nouvelles stations de métro.

« Je me suis lancée en politique pour opérer des changements dans le but d'adapter la ville aux besoins de ceux et celles qui habitent Montréal, qui la vivent. Mon équipe et moi avons travaillé avec des priorités et des valeurs claires qui n'ont jamais changé, et qui se reflètent dans notre bilan : des quartiers à échelle humaine, des outils décuplés pour faire face à la crise du logement, des infrastructures durables, un réseau de transport collectif et actif renforcé et des décisions parfois audacieuses, toujours guidées par la science et le bien commun. Certains défis demeurent, mais je pars en ayant la conviction que notre administration a mieux outillé la ville et les générations futures pour y faire face », a exprimé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

