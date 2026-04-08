L'administration Martinez Ferrada soutient davantage les festivals à Montréal

MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada augmente de près de 30 % le soutien financier de la Ville aux festivals, événements culturels et fêtes de quartier. Le Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels (PSFEC) voit ainsi son budget annuel passer de 1 759 500 $ à 2 264 500 $, et ce, dès 2026. Parmi les projets retenus, cinq d'entre eux reçoivent un financement municipal pour la première fois dans le cadre de ce programme.

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Un soutien renforcé pour faire rayonner la culture montréalaise

Cette hausse de 30 % permet de renforcer le soutien offert à un milieu culturel en pleine transformation, dans un contexte marqué par l'augmentation des coûts de production et d'organisation des événements. Cela contribue aussi à consolider les organismes, à assurer la mise en œuvre des projets culturels et à maintenir une offre de proximité accessible dans tous les quartiers montréalais.

Les festivals et événements culturels font vibrer les quartiers et dynamisent la vie culturelle et économique de la métropole. Grâce à des programmations variées, ils rejoignent des publics de tous âges, partout sur le territoire montréalais. Ils favorisent également les rencontres, les échanges et la découverte de nouvelles cultures, tout en offrant une vitrine essentielle aux artistes et aux créatrices et créateurs d'ici.

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« Avec ce soutien, on pose un geste clair pour soutenir et assurer la stabilité du milieu culturel. Les festivals et événements continueront de faire vibrer nos rues, nos parcs et nos quartiers, partout sur le territoire montréalais. Montréal démontre et affirme qu'elle est une ville festive, créative et ouverte sur le monde et, en tant qu'administration, on assume pleinement notre leadership culturel comme promis », s'est réjouie la responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française du comité exécutif de la Ville de Montréal, Andréanne Moreau.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893 ; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]