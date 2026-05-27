L'administration Martinez Ferrada renforce son action face à l'itinérance avec trois mesures concrètes

MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada a présenté aujourd'hui comment seront investis les budgets 2026-2027 consacrés à l'itinérance afin de mieux répondre à la pression croissante sur le terrain. Avec une enveloppe annuelle de 29,8 M$ en 2026, soit 20 M$ de plus qu'en 2025, l'administration augmente ses investissements pour se donner les moyens d'agir, répondre plus rapidement aux situations d'urgence, mieux soutenir les organismes et appuyer les arrondissements dans leurs interventions.

Comme la situation évolue rapidement, la Ville souhaite se donner davantage de flexibilité pour adapter ses actions là où les besoins sont les plus criants, tout en offrant une meilleure prévisibilité aux partenaires sur le terrain. L'annonce se décline en trois mesures concrètes :

La mise en place d'une cellule de crise par le GITI pour assurer une prise de décision rapide, cohérente et concertée. Plus de 20 M$ sur deux ans pour donner plus de moyens aux arrondissements. Plus de 29 M$ sur deux ans pour soutenir les organismes communautaires de première ligne et assurer une meilleure prévisibilité.

Accélérer la prise de décision avec une cellule de crise

D'abord, le Groupe d'intervention tactique en itinérance (GITI) met sur pied une cellule de crise pour s'attaquer aux enjeux des campements, de cohabitation sociale et de propreté. Inspirée de celle déployée lors des épisodes de grands froids en décembre 2025, cette cellule réunira chaque semaine des représentantes et représentants de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, de la Santé publique, du CIUSSS et du milieu communautaire. Elle aura notamment pour objectifs de mieux coordonner les interventions dans les campements, d'assurer une prise de décision rapide et de favoriser la sortie des personnes en situation de vulnérabilité vers des solutions de logement durables.

Renforcer les moyens d'intervention en arrondissements

Ensuite, l'administration accorde plus de 20 M$ sur deux ans pour donner davantage de moyens aux arrondissements confrontés à la pression de l'itinérance sur leur territoire. Les enveloppes de 9 M$ pour 2026 et de 11 M$ pour 2027 permettront de répondre aux besoins sur le terrain, particulièrement dans les secteurs les plus touchés.

Au cœur de cet effort se trouve le nouveau Programme d'intervention en itinérance et cohabitation sociale (PIICS), qui permettra d'améliorer les interventions dans les installations municipales, comme les bibliothèques et les centres sportifs, d'installer des équipements sanitaires lorsque requis et d'améliorer la sécurité. Un montant est également prévu pour assurer le déploiement et la mise en œuvre du protocole de campement afin de soutenir les opérations sur le terrain, d'améliorer la coordination locale et de mieux informer les citoyennes et citoyens. Parallèlement, la Ville a déployé une brigade sociale composée de cols bleus formés pour intervenir de façon adaptée dans les campements sur l'ensemble du territoire.

Des mesures ciblées sont également prévues, notamment un financement ponctuel à l'arrondissement Mercier-Hochelaga‑Maisonneuve pour les opérations de propreté sur la friche Notre‑Dame. Ce financement assure le ramassage quotidien de déchets le long de la friche et dans les parcs environnants avec la présence de trois cols bleus, sept jours sur sept, jusqu'au 31 octobre prochain. Le budget couvrira aussi un projet pilote en partenariat avec le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) et le CIUSSS de l'Est pour gérer l'encombrement excessif, et permettra une meilleure coordination entre MHM, le SDIS et le Bureau de lutte à l'itinérance.

Soutenir les acteurs de première ligne

Enfin, plus de la moitié du budget total, soit plus de 29 M$ sur deux ans, sera consacrée au soutien des organismes communautaires, reconnaissant ainsi leur rôle essentiel auprès des personnes vulnérables. Une somme de 13 M$ est prévue en 2026 et de 16 M$ en 2027 afin d'assurer une meilleure prévisibilité financière et de consolider le travail de première ligne. Ce financement soutiendra le travail de rue et l'accompagnement des personnes vivant en campement.

Plusieurs initiatives ont été annoncées depuis le début de 2026, auxquelles s'ajoutent aujourd'hui de nouveaux programmes visant à soutenir le financement du travail de rue. Ensemble, ces mesures mobilisent l'expertise du milieu communautaire pour appuyer la mise en œuvre du protocole de gestion des campements, assurer une meilleure cohabitation sociale et offrir un accompagnement humain et sécuritaire aux personnes en situation d'itinérance.

Citations

« La pression en itinérance ne relâche pas, et nous non plus. Partout où les besoins augmentent, on va être présents pour mieux coordonner nos actions et donner plus de moyens aux arrondissements et aux organismes qui sont sur le terrain. On continue d'ajuster notre réponse à une réalité qui évolue rapidement, notamment avec une cellule de crise pour les campements, une formule qui a fait ses preuves lors des épisodes de froid extrême. Parce qu'on le sait : c'est ensemble qu'on va y arriver », a déclaré Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

« Cette nouvelle cellule de crise réunit tous les acteurs du milieu afin d'assurer un leadership clair et coordonné face à la crise humanitaire que nous vivons. Le but est de permettre une prise de décision rapide, cohérente et concertée. Nous travaillons tous avec le même objectif : accompagner les personnes en situation de vulnérabilité vers un logement durable. Je tiens à remercier nos partenaires pour leur engagement, nous avons besoin de l'expertise et de la capacité de mobilisation de tout le monde pour aider les gens à sortir de la rue », a souligné Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'itinérance.

« Plus de la moitié du budget annuel va directement aux organismes communautaires. C'est un montant record, qui montre à quel point le travail des équipes est essentiel, jour après jour. La Ville a déjà mis en place plusieurs initiatives, et aujourd'hui, on ajoute deux nouveaux programmes importants qui vont vraiment faire une différence sur le terrain. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui s'impliquent au quotidien, souvent dans des conditions pas faciles, mais qui changent concrètement la vie des gens qui en ont le plus besoin », a conclu Benoit Langevin, responsable du développement social et de la cohabitation.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]