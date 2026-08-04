L'administration Martinez Ferrada réaffirme son engagement envers la réconciliation avec les peuples autochtones

MONTRÉAL, le 4 août 2026 /CNW/ -- À l'occasion du 325e anniversaire de la signature du traité de la Grande Paix de Montréal de 1701, l'administration Martinez Ferrada réaffirme son engagement à poursuivre le travail de réconciliation avec les peuples autochtones dans un esprit de partenariat durable. La Grande Paix de Montréal demeure un symbole important de dialogue.

La Ville soulignera ce moment marquant de son histoire aujourd'hui lors d'une commémoration au musée Pointe-à-Callière, un lieu qui met en lumière des milliers d'années d'histoire et de présence autochtones à Montréal. Des célébrations auront aussi lieu cet après-midi au pavillon du Lac-aux-Castors, au mont Royal, avec une programmation culturelle réunissant conte et conférence présentés par l'auteur et marionnettiste Jocelyn Sioui. Trois cent vingt-cinq ans plus tard, l'esprit de la Grande Paix de Montréal continue de guider la métropole en rappelant l'importance du respect mutuel et de la collaboration.

« La Grande Paix a été trop longtemps négligée dans les récits historiques. Il est temps de lui donner la place qu'elle mérite dans notre mémoire collective. J'ai l'honneur d'annoncer aujourd'hui l'intention de notre administration d'identifier officiellement la Grande Paix à titre d'événement historique : une première pour la Ville de Montréal. Ce geste réitère notre engagement à collaborer avec les nations autochtones dans le respect et à nous assurer que les cultures autochtones soient valorisées en bonne et due forme », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

Une stratégie d'habitation et un nouveau plan d'action en préparation

Une stratégie d'habitation autochtone est actuellement en élaboration à la suite de consultations menées auprès des partenaires et des communautés autochtones. Elle s'inscrit dans la continuité de la Stratégie de réconciliation 2020-2025 dont le bilan a été présenté en septembre dernier et du nouveau plan d'action en réconciliation que prépare la Ville de Montréal.

Cette démarche vise à renforcer les liens avec les communautés autochtones, à favoriser leur pleine participation à la vie montréalaise et à mieux adapter certains programmes municipaux à leurs réalités, notamment en matière d'itinérance, d'habitation et de soutien communautaire.

En juin dernier, l'administration Martinez Ferrada a aussi annoncé un soutien financier de 100 000 $ à sept organismes autochtones pour la réalisation d'événements publics. Ce premier appel de projets exclusivement destiné aux organismes autochtones ou œuvrant majoritairement auprès des populations autochtones vise à reconnaître, valoriser et accompagner les événements publics portés par le milieu autochtone de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]