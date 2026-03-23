L'administration Martinez Ferrada octroie de nouvelles aides financières aux commerces touchés par les chantiers majeurs

Intitulé Programme d'aide visant les entreprises exploitant des établissements situés dans des secteurs affectés par des travaux majeurs, le programme vise à améliorer les mesures actuelles. Les commerces touchés auront donc plus rapidement accès au montant forfaitaire de 5 000 $, ou à la subvention pouvant aller jusqu'à 40 000 $.

La mise en œuvre de ce nouveau programme sera accompagnée de mesures visant à :

simplifier le programme, en fusionnant deux programmes existants en un seul, plus clair et plus accessible;

accélérer les versements, avec un premier paiement dès le dépôt (5 000 $ forfaitaire, jusqu'à 40 000 $ au total) et une réduction des délais pour le second versement, la norme étant jusque-là de « plus de 150 jours »;

élargir l'admissibilité, en permettant aux commerces d'appliquer après seulement trois mois de chantiers continus, alors que le minimum était de six mois sous l'administration précédente;

simplifier les démarches, grâce à un processus de demande en ligne qui était auparavant entièrement manuel;

mieux refléter la réalité du terrain, en harmonisant les traitements et en intégrant l'impact cumulé des chantiers successifs.

Plus d'une vingtaine de zones où les commerces peuvent bénéficier d'aide financière seront élargies, notamment les chantiers sur Sainte-Catherine Ouest, Fleury, Berri/De Maisonneuve, De Lorimier et Notre-Dame. Plusieurs sociétés de développement commerciales saluent la refonte du règlement et l'élargissement des zones.

Citations

« C'est un élément qui est souvent revenu lors de nos discussions avec les commerçantes et commerçants. Les anciennes limites n'étaient pas adéquates et n'incluaient pas tous les commerces impactés. Il était important pour nous de les écouter et de leur donner de l'air, alors qu'on sait que notre réseau d'aqueduc est très âgé et que, donc, plusieurs de nos artères seront en chantier. On passe à l'action en changeant les zones. On veut relancer notre centre-ville et ça fait partie des mesures qu'on prend pour y arriver. »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Nos commerçantes et commerçants sont au cœur de la vitalité de Montréal. Avec cette refonte, on agit concrètement pour leur simplifier la vie, accélérer l'accès à l'aide financière et mieux refléter la réalité vécue sur le terrain. Notre objectif est clair : soutenir rapidement les entreprises touchées par les travaux et leur permettre de continuer à prospérer, malgré les défis. »

- Chantal Gagnon, mairesse de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et responsable du développement économique et de l'économie verte au comité exécutif de la Ville de Montréal

« C'est quelque chose qu'on me demandait beaucoup dans mon district. Des commerçantes et des commerçants me rapportaient voir leur chiffre d'affaires être significativement amputé. Avec ce changement, on crée les conditions pour soutenir adéquatement nos commerces et notre centre-ville en période de chantier. »

- Leslie Roberts, conseiller de Ville du district Peter-McGill et conseiller associé aux universités et à l'enseignement supérieur, au centre-ville et à la communauté anglophone au comité exécutif de la Ville de Montréal

« L'élargissement du programme d'aide financière constitue une avancée significative pour les commerçants de Montréal durement touchés par les chantiers majeurs. Cette bonification reflète plus fidèlement la réalité du terrain. Nous saluons également la simplification des modalités d'accès et du processus de demande, qui contribuera à en faciliter l'utilisation. L'allègement des démarches administratives demeure essentiel pour soutenir durablement la vitalité des artères commerciales et des quartiers montréalais. »

- Sébastien Ridoin, directeur général de l'Association des SDC de Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected] ; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]