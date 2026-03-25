L'administration Martinez Ferrada déploie un nouveau plan d'action pour faire rayonner la langue française

MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada dévoile aujourd'hui son plan d'action 2026‑2030, Pour une métropole francophone qui rayonne. Il s'agit d'une stratégie ambitieuse afin de promouvoir le rôle du français comme langue commune et levier de rayonnement, au cœur de l'identité montréalaise. En tant que métropole francophone des Amériques, Montréal réaffirme sa volonté de promouvoir et de valoriser le français au sein de son administration, de ses services et de ses quartiers, tout en soutenant les communautés qui font vivre et évoluer la francophonie au quotidien.

Un plan d'action ancré dans les réalités montréalaises

Dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment en matière de visibilité du contenu francophone en ligne, de francisation et de concurrence entre les langues dans certains secteurs, l'administration Martinez Ferrada mise sur la force de son écosystème culturel, communautaire, universitaire et économique. Grâce à la collaboration de ses nombreux partenaires, elle entend déployer des initiatives innovantes et accessibles afin de soutenir la vitalité du français dans l'ensemble de la métropole.

Mobiliser - Engager - Rayonner : trois axes pour une métropole francophone forte

Le plan d'action 2026‑2030 s'articule autour de trois grandes orientations :

Mobiliser

Faire de la Ville une administration exemplaire en renfonçant la qualité, la rigueur et la cohérence du français au sein de ses services et dans ses communications. Cela passe aussi en outillant les équipes de la Ville afin d'assurer une application renforcée de la Charte de la langue française.

Engager

Favoriser le français comme langue commune en soutenant les jeunes, en mettant en valeur les cultures francophones, et en mobilisant les bibliothèques, les maisons de la culture, les organismes communautaires ainsi que les festivals. Il s'agit aussi de créer des espaces de rencontre, de participation et de création accessibles à toutes et tous.

Rayonner

Positionner Montréal comme métropole francophone des Amériques en misant sur le français comme un avantage distinctif de l'expérience montréalaise. Cela passe par le renforcement des partenariats, ici et à l'international, et en contribuant activement au rayonnement culturel et économique francophone.

« Ce qu'on a à cœur, c'est de rassembler les Montréalaises et les Montréalais autour de ce qui nous unit : le français et notre culture. Ça commence ici, à l'hôtel de ville. Avec ce plan d'action, on se donne les moyens de montrer l'exemple, de créer des espaces où le français rassemble et de faciliter l'accès à la culture pour toutes et tous. On confirme le statut de Montréal en tant que métropole francophone des Amériques en misant sur ce qui fait notre force : notre créativité et notre ouverture sur le monde », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Avec ce plan, on veut rassembler tout le monde autour du français. En travaillant avec nos bibliothèques, nos maisons de la culture, nos festivals, nos organismes communautaires et nos partenaires économiques, on facilite l'accès à la culture en français et on encourage la participation citoyenne et l'innovation. On souhaite aussi mettre en lumière toutes les francophonies qui enrichissent Montréal et favoriser un usage du français qui nous unit. Ensemble, on veut faire du français un moteur de rayonnement pour notre ville », a affirmé Andréanne Moreau, responsable de la langue française au comité exécutif.

Pour consulter le plan d'action 2026‑2030 ou en savoir plus sur les actions phares déployées au cours des prochaines années, visitez montreal.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]