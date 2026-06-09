L'administration Martinez Ferrada annonce les premiers projets sélectionnés pour le Laboratoire centre-ville

MONTRÉAL, le 9 juin 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada est fière d'annoncer les solutions de cinq jeunes entreprises locales sélectionnées à la suite d'un appel à solutions lancé auprès des jeunes pousses (start-up) montréalaises. Les entreprises étaient invitées à proposer des idées et des technologies innovantes pour améliorer la gestion des chantiers, la mobilité et l'expérience citoyenne au centre-ville de Montréal. Ces solutions seront mises à l'essai au centre-ville dès l'été 2026. Cet appel à solutions avait été annoncé à la suite de la création du Laboratoire centre‑ville, en février dernier.

« Grâce au Laboratoire centre-ville, de jeunes entreprises montréalaises pourront voir leurs idées et leurs solutions testées et déployées ici même, à Montréal. C'est aussi une occasion de mettre en valeur le talent et la créativité d'ici. Qu'il s'agisse de mieux gérer les chantiers, de faciliter les déplacements ou de simplifier la logistique pour les commerçantes et commerçants, ces innovations contribueront à améliorer le quotidien des Montréalaises et des Montréalais », a déclaré Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

« C'est la première fois que la Ville fait un tel appel de projets pour solliciter des partenaires externes dans le but de tester des solutions innovantes qui nous permettront de mieux planifier et coordonner les chantiers. Il y a eu une belle mobilisation du milieu des jeunes pousses et des PME montréalaises qui ont participé en grand nombre à l'appel de projets. Aujourd'hui, nous annonçons les projets retenus, mais ce n'est que la première étape d'un travail qui se poursuivra avec les partenaires externes pour nous permettre de relever certains défis durant la saison des chantiers, en particulier dans le secteur du centre-ville », a ajouté Alexandre Teodoresco, responsable de l'optimisation, de la performance municipale et de l'innovation au comité exécutif.

Appel de projets

Du 14 avril au 1er mai 2026, les entreprises montréalaises ont été invitées à proposer des solutions innovantes pour le Laboratoire centre-ville. Parmi les 54 solutions reçues, 10 solutions ont été présélectionnées par les expertes et experts de la Ville de Montréal et d'IVEO. Ces finalistes ont été invités le 22 mai dernier, lors d'un événement tenu à AX.C, à présenter leurs propositions devant un jury composé d'intervenantes et d'intervenants des services centraux de la Ville de Montréal, de l'arrondissement Ville-Marie et d'un représentant de l'organisme QuébecTech. Finalement, cinq solutions novatrices ont été sélectionnées par les membres du jury en fonction du potentiel qu'elles présentaient pour aider la Ville à répondre aux enjeux entourant les chantiers.

L'appel de projets visait à relever les défis prioritaires qui ont été identifiés par l'administration.

Les solutions retenues

Défi : Détecter les chantiers non autorisés (deux solutions retenues)

Entreprise : Munera Intelligence

Une solution d'intelligence artificielle qui croise les données de permis avec des observations terrain via des drones afin de détecter automatiquement les chantiers terminés ou non autorisés (chantiers fantômes) et générer des alertes en temps réel.

Entreprise : BST Security Solutions

Une plateforme de surveillance visuelle avancée, alimentée par l'intelligence artificielle, permettant une gestion proactive, centralisée et en temps réel des activités de chantiers sur le territoire.



Défi : Améliorer la logistique de livraison des restaurants

Entreprise : COOP Carbone (en partenariat) Solution de logistique urbaine basée sur la création d'un micro-hub temporaire et sur la livraison du dernier kilomètre en vélo cargo réfrigéré, permettant de regrouper et de redistribuer les marchandises des fournisseurs vers les restaurants en contournant les contraintes véhiculaires liées aux chantiers.



Défi : Améliorer la sécurité des déplacements près des chantiers

Entreprise : Safe Mobility Plateforme d'analyse prédictive en sécurité routière pour anticiper les zones à risque autour des chantiers, comprendre les comportements réels des usagères et usagers et orienter la prise de décision en matière d'interventions de sécurité.



Défi : Faciliter les déplacements avec des dispositifs de signalisation

Entreprise : Cocoon Lab

Outil d'aide à la décision basé sur l'intelligence artificielle qui génère, à partir de photos et de données terrain, des configurations optimisées de signalisation temporaire, afin de réduire la surcharge visuelle, d'améliorer la lisibilité pour les usagères et usagers et de renforcer la sécurité avant déploiement sur le terrain.



Délimité par le boulevard Saint-Laurent ainsi que par les rues Sherbrooke, Guy et de la Commune, la zone laboratoire du centre-ville deviendra un terrain d'innovation urbaine. Elle permettra d'expérimenter rapidement des solutions novatrices, de valider leur efficacité à travers des preuves de concept, puis de soutenir leur déploiement à plus grande échelle. Ces initiatives porteront notamment sur la gestion de la mobilité, la sécurité routière et la coordination des chantiers.

Les équipes de la Ville et de l'arrondissement de Ville-Marie amorceront prochainement le déploiement, en collaboration avec les entreprises partenaires, de tests sur le terrain. Ceux-ci viseront à évaluer concrètement la capacité des solutions proposées à répondre aux enjeux identifiés. Les mises à l'essai se dérouleront entre juin et octobre 2026. À noter que quatre des cinq projets retenus intègrent des composantes d'intelligence artificielle.

En parallèle des cinq expérimentations menées avec des entreprises locales, le Laboratoire centre-ville servira également de plateforme pour tester, au cours des prochains mois, plus d'une dizaine de solutions développées par les équipes municipales afin de relever les défis liés aux chantiers.

Pour plus d'informations : Laboratoire centre-ville : pour améliorer la gestion des chantiers

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, [email protected]