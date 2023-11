OTTAWA, ON, le 23 nov. 2023 /CNW/ - À l'issue d'un processus concurrentiel qui a duré dix mois, l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) a annoncé aujourd'hui que les entreprises de contrôle suivantes seront responsables d'offrir des services de contrôle de sûreté dans les aéroports désignés au Canada à compter du 1er avril 2024 :

Région du Pacifique : Services de Sécurité de l'Aéroport Paladin Ltée. (jusqu'à 992 500 000 $ sur une période de cinq ans);

Région des Prairies : Services de Sécurité de l'Aéroport Paladin Ltée. (jusqu'à 1 057 200 000 $ sur une période de cinq ans);

Région du Centre : Sécurité préembarquement GardaWorld Inc. (jusqu'à 1 581 700 000 $ sur une période de cinq ans);

Région de l'Est : Sécurité préembarquement GardaWorld Inc. (jusqu'à 1 075 300 000 $ sur une période de cinq ans).

Les contrats sont d'une durée de cinq ans, renouvelables pour deux périodes supplémentaires de cinq ans, à la discrétion de l'ACSTA.

L'ACSTA demeure résolue à fournir des services de contrôle de sûreté, sans interruption et en se concentrant sur l'excellence du service tout au long de la transition vers les nouveaux contrats et par la suite.

Citation

« Ces nouveaux contrats nous permettent de miser sur les réussites du passé et d'améliorer notre approche de la gestion des services de contrôle de sûreté, y compris la création d'opérations de contrôle plus efficaces et efficientes, tout en atteignant les plus hauts niveaux de service à la clientèle. »

Nada Semaan

Présidente et chef de la direction de l'ACSTA

Faits en bref

Établie le 1 er avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports.

avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports. L'ACSTA est responsable des quatre activités obligatoires suivantes : Contrôle préembarquement : le contrôle des passagers, de leurs bagages de cabine et de leurs effets personnels avant leur entrée dans la zone sécurisée d'une aérogare. Contrôle bagages enregistrés : le contrôle des bagages enregistrés des passagers pour détecter les articles interdits, comme les explosifs, avant l'embarquement de ces bagages dans un aéronef. Contrôle des non-passagers : le contrôle des non-passagers et de leurs effets personnels, y compris leurs véhicules, qui entrent dans les zones réglementées de l'aérodrome des aéroports qui présentent les risques les plus élevés. Au nombre des non-passagers, mentionnons le personnel de l'ACSTA, les agents de contrôle, les membres d'équipage et le personnel de cabine, le personnel du service à la clientèle des transporteurs aériens, les bagagistes, les fournisseurs et les autres employés de l'aéroport. Carte d'identité pour les zones réglementées (CIZR) : le système utilise les données biométriques du détenteur (image de l'iris et empreintes digitales) pour permettre aux non-passagers d'accéder aux zones réglementées des aéroports. L'administration aéroportuaire est l'autorité définitive qui établit l'accès aux zones réglementées de l'aéroport.



