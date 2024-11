L'Adisq et l'UQAM se dotent d'un protocole de collaboration

MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - L'Adisq et l'Université du Québec à Montréal (UQAM) sont fières d'annoncer un nouveau protocole de collaboration visant à offrir un cadre formel à la poursuite de leur partenariat et à intensifier leurs échanges.

Avec cette entente, les deux institutions souhaitent faciliter la réalisation de projets communs, en plus de travailler conjointement à la relance et la promotion du Quartier latin de Montréal.

« Je me réjouis de l'entente qui vient renforcer la collaboration entre nos deux organisations, souligne Stéphane Pallage, recteur de l'UQAM. Avec la venue de l'Adisq dans le Quartier latin, l'UQAM peut compter sur une alliée pour contribuer à la relance du quartier et au positionnement artistique et culturel de la métropole. L'entente profitera, entre autres, aux membres des facultés de communication et des arts, dont la relève que nous formons en musique et en stratégie de production. Je remercie chaleureusement la directrice générale de l'Adisq, Eve Paré, fière diplômée de notre université, de poursuivre son engagement professionnel envers son alma mater. »

Depuis plusieurs années, l'Adisq et l'UQAM collaborent sur différents projets, notamment en recherche. Ce protocole d'entente confirme leur volonté d'accroître leurs réalisations pour la promotion des musiques du Québec, entre autres par :

La création de nouvelles formations et de groupes de travail à l'UQAM liés à l'industrie musicale ;

L'offre de stages dans les domaines d'expertise de l'Adisq ou de ses membres (tels qu'artistique, médiatique, événementiel, juridique, relations de travail, gestion et diffusion) ;

La tenue d'activités de maillage avec les personnes étudiantes et diplômées de l'UQAM et les membres de l'Adisq ;

La mobilisation des savoirs, de diffusion, de médiation, de rayonnement ou de réseautage entre les deux institutions.

Prochainement voisines, alors que l'Adisq emménagera en 2025 dans des locaux situés sur la rue Saint-Denis, au cœur du Quartier latin, cette entente entre les deux institutions survient à un moment où se développe une synergie entre les partenaires de ce carrefour culturel et intellectuel.

D'ici peu, le Quartier latin accueillera, en plus de l'Adisq, la Maison de la chanson et de la musique du Québec (MCMQ) et l'École nationale de l'humour (ÉNH) comme institutions phares de la culture québécoise, s'ajoutant à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et l'UQAM.

« Cette proximité avec l'UQAM permettra un maillage intéressant entre la communauté uqamienne et les membres de l'Adisq, se réjouit Eve Paré, directrice générale de l'Adisq. La synergie qui se développe au Quartier latin en fera un lieu idéal d'émulation et d'idéation. Ce déménagement et ce protocole vont de pair : c'est le désir de participer à la création d'un milieu de vie accessible, dans le quartier et dans nos locaux aussi. C'est le début d'une nouvelle étape pour l'Adisq, fondée en 1978, et résolument tournée vers l'avenir. »

Ce protocole de collaboration jouera un rôle clé dans la relance du Quartier latin et l'animation des lieux, sous la supervision de l'UQAM et des grandes activités qui ponctuent la vie universitaire, comme la rentrée, les Portes ouvertes ou encore la Nuit blanche.

L'Adisq et l'UQAM voient en cette entente l'occasion de collaborer au développement des compétences et à la professionnalisation de l'industrie musicale, en plus de promouvoir les musiques du Québec et leur richesse auprès des étudiantes et étudiants qui fréquentent le Quartier latin, forment le public d'aujourd'hui et contribuent à sa vitalité par leurs goûts culturels affirmés.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Sources : Adisq, Relations de presse : Pierre-Yves Robert | 514-915-7389 | [email protected]; UQAM, Relations de presse : Julie Meunier | 514-895-0134 | [email protected]