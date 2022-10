OTTAWA, ON, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Bureau de l'actuaire en chef (BAC) annonce la composition d'un comité d'actuaires pour examiner le 31e Rapport actuariel du Régime de pensions du Canada (RPC).

Produit tous les trois ans, le rapport actuariel du RPC compte parmi les documents sur lesquels s'appuient les ministres des Finances fédéral et provinciaux dans le cadre de leur examen financier triennal du RPC prévu par la loi. Il s'agit du neuvième examen indépendant par les pairs du rapport actuariel du RPC depuis 1999. Ces examens ont donné lieu à plusieurs recommandations utiles qui ont été une source d'amélioration continue de la qualité et de la transparence des rapports actuariels.

Les membres du comité sont M. Stephen Butterfield, M. Michel St-Germain et Mme Jill Wagman. Ils sont tous Fellows de l'Institut canadien des actuaires (ICA) et Fellows de la Society of Actuaries (SOA). Chaque membre du comité possède une vaste expérience en matière de gestion des risques, de gouvernance, de financement et de conception de régimes de retraite.

Afin de garantir l'impartialité et de renforcer la crédibilité du processus d'examen par les pairs, la sélection du comité est basée sur les recommandations d'experts en sécurité sociale de réputation mondiale du Government Actuary's Department (GAD) du Royaume-Uni. Le GAD fournira également une opinion indépendante sur le travail du comité.

Le dépôt du rapport actuariel du RPC devrait avoir lieu avant le 31 décembre 2022. Après le dépôt du rapport, le comité effectuera son examen et soumettra son rapport d'ici avril 2023. Une fois que la GAD aura émis son opinion, le rapport du comité et l'opinion du GAD seront rendus publics.

Citation

"Le processus d'examen indépendant par les pairs permet d'améliorer constamment le contenu des rapports actuariels triennaux du RPC. Il permet de s'assurer que le rapport est préparé conformément aux normes de pratique actuarielle et qu'il fournit des renseignements exacts et pertinents aux Canadiens et aux autres intervenants. L'environnement difficile actuel et l'incertitude croissante renforcent l'importance du processus d'examen par les pairs du RPC. Le Bureau est heureux d'avoir l'occasion de travailler avec un comité de pairs hautement qualifié et professionnel pour l'examen du 31e rapport actuariel du RPC "

- Assia Billig, l'actuaire en chef

Membres du comité

M. Stephen Butterfield a trente ans d'expérience dans la prestation de conseils actuariels sur les régimes de retraite à prestations déterminées au sein d'une société internationale d'experts-conseils. Cette riche expérience lui a permis d'assumer d'importants rôles stratégiques de haut niveau, notamment en dirigeant l'équipe de direction chargée des régimes de retraite et en représentant l'équipe de gestion des risques liés à la retraite. Depuis le début de sa carrière, M. Butterfield a continuellement fait du bénévolat auprès de l'ICA et de la SOA au sein de divers comités et groupes de travail. Il a également été membre du conseil d'administration de l'ICA et vice-président du Conseil des normes actuarielles et a agi à titre de liaison avec les autorités gouvernementales pour des questions de retraite et de sécurité sociale.

M. Michel St-Germain a quarante-cinq ans d'expérience dans la prestation de conseils actuariels sur les régimes de retraite à prestations déterminées au sein d'une société internationale d'experts-conseils. Pendant de nombreuses années, il a occupé des postes de direction. M. St-Germain met activement à profit ses connaissances et son expérience dans le cadre de discussions publiques et de collaboration avec des décideurs sur des questions liées aux régimes de retraite publics et privés. Il a été président de l'ICA et a été membre du Conseil de surveillance de la profession actuarielle ainsi que du Forum de l'Association actuarielle internationale sur les pensions, les avantages sociaux et la sécurité sociale, et il poursuit son travail avec l'ICA.

Mme Jill Wagman est directrice générale d'une société d'experts-conseils en actuariat et possède trente ans d'expérience dans le secteur des régimes de retraite. Elle a été membre du précédent comité d'examen par les pairs pour le 30e rapport actuariel du RPC et du comité qui a effectué un examen indépendant du rapport de financement actuariel du Régime de retraite de la province de l'Ontario. Elle est membre de nombreux conseils d'administration professionnels, y compris son rôle de présidente du conseil d'administration de son employeur actuel. Mme Wagman a également été vice-présidente du Conseil de surveillance des normes actuarielles et a fait du bénévolat au sein de divers comités de l'ICA.

À propos du BAC

Le Bureau de l'actuaire en chef fonctionne de façon indépendante au sein du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et fournit des services actuariels pour les principaux régimes et programmes gouvernementaux tels que le RPC, le programme de la Sécurité de la vieillesse, le Programme canadien d'aide financière aux étudiants, le Programme d'assurance-emploi, ainsi que les régimes de retraite et d'avantages sociaux qui couvrent les fonctionnaires, la Gendarmerie royale du Canada et les Forces canadiennes, entre autres groupes.

