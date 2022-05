OTTAWA, ON, le 18 mai 2022 /CNW/ - Le Bureau de l'actuaire en chef (BAC) commande un examen externe par les pairs de son prochain (31e) rapport actuariel du Régime de pensions du Canada (RPC), qui devrait paraître en décembre 2022. Produit tous les trois ans, le rapport actuariel du RPC est consulté par les ministres fédéral et provinciaux des Finances dans le cadre de l'examen du RPC et de la formulation de recommandations connexes. Les ministres fédéral et provinciaux des Finances approuvent l'examen périodique par les pairs des rapports actuariels du RPC.

L'examen externe par les pairs vise à s'assurer que les rapports actuariels respectent des normes professionnelles élevées et reposent sur des méthodes et des hypothèses raisonnables. L'examen sera effectué par des individus ayant le titre de Fellow de l'Institut canadien des actuaires (ICA), et peut-être par un autre actuaire pleinement qualifié (désignation équivalente à Fellow de l'ICA) qui appartient à une autre association actuarielle et qui respecte les normes professionnelles de l'ICA.

Le Government Actuary's Department (GAD) du Royaume-Uni, reconnu pour son expertise dans le domaine de la sécurité sociale, participera à la sélection des membres du groupe externe d'examen par les pairs en les classant selon leurs qualifications comparables à titre d'actuaires indépendants, et fournira une opinion indépendante sur l'examen, une fois celui-ci terminé. L'examen sera ensuite rendu public, comme ce fut le cas pour les rapports d'examen antérieurs par les pairs.

Les formulaires de candidature et le mandat sont disponibles et doivent être soumis d'ici le 15 juillet 2022, avant la fin de journée. Les rapports actuariels du RPC et les rapports d'examen indépendant par les pairs antérieurs sont également disponibles.

« Nous vivons à une époque marquée par un niveau élevé d'incertitude. Les examens externes par les pairs des rapports actuariels du RPC contribuent non seulement à améliorer la qualité et la crédibilité de nos rapports, mais également à fournir à la population canadienne l'assurance que nous déployons tous les efforts nécessaires pour parer aux incertitudes futures. Au fil des ans, les recommandations issues de ces examens ont été soigneusement examinées et bon nombre d'entre elles ont été mises en œuvre. Nous sommes convaincus que le prochain examen indépendant apportera de nouvelles perspectives pour continuer d'améliorer la qualité de notre travail et de renforcer l'indépendance de notre bureau. »

- Assia Billig, actuaire en chef du gouvernement du Canada

Mis sur pied au sein du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), le Bureau de l'actuaire en chef exerce ses activités à titre indépendant. Son mandat consiste notamment à fournir des services actuariels à l'égard des principaux régimes et programmes gouvernementaux, dont le Régime de pensions du Canada, le Programme de la Sécurité de la vieillesse, le Programme d'assurance-emploi, le Programme canadien d'aide financière aux étudiants, et les régimes de retraite et d'avantages sociaux de divers groupes dont les fonctionnaires fédéraux, les députés et le personnel de la Gendarmerie royale du Canada.

