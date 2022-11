L'actrice Saara Chaudry devient ambassadrice d'UNICEF Canada et demande aux Canadiens de mettre du bleu à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant pour défendre les droits des enfants

TORONTO, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Lauréate d'un prix Écrans canadiens, l'actrice et étudiante de première année à l'Université Harvard, Saara Chaudry, annonçait avec enthousiasme sa décision d'endosser un nouveau rôle comme ambassadrice d'UNICEF Canada. À ce titre, elle animait aujourd'hui l'événement virtuel Sommet de la jeunesse militante d'UNICEF Canada. Elle en a profité pour inviter tous les Canadiennes et Canadiens à célébrer la Journée nationale de l'enfant le 20 novembre en prenant part à une série d'activités et d'événements visant à défendre les droits des enfants au Canada.

« Au début de mon parcours auprès d'UNICEF Canada, j'étais une jeune militante de l'UNICEF. Aujourd'hui, je suis absolument enchantée de poursuivre sur cette voie en tant qu'ambassadrice d'UNICEF Canada, affirme Saara Chaudry. Le travail qu'accomplit UNICEF Canada est vital. Il y a encore tant à faire, ici même au Canada et partout dans le monde, pour les enfants et les jeunes, surtout après les années éprouvantes de la pandémie. C'est avec humilité que je continue à en apprendre davantage sur les enjeux les plus pressants, sur l'importance de dénoncer l'injustice et de faire tout le nécessaire pour induire le changement permettant d'aider ceux dont les besoins sont les plus criants. À l'occasion de la Journée nationale de l'enfant et de la Journée mondiale de l'enfance, j'invite tout le monde à mettre du bleu et à revendiquer le droit de chaque enfant d'avoir une enfance. »

Les célébrations d'UNICEF Canada en l'honneur de la Journée nationale de l'enfant et de la Journée mondiale de l'enfance, dont le coup d'envoi a eu lieu aujourd'hui, se dérouleront jusqu'au 20 novembre comme suit :

Le Sommet de la jeunesse militante tenu en ligne le 14 novembre a rassemblé des jeunes, des partenaires, des adultes influents et des décideuses et décideurs. Son Excellence la très honorable Mary Simon , gouverneure générale du Canada , a assisté à l'événement, tandis que le premier ministre Justin Trudeau , la ministre de la Condition féminine et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien , et l' acteur et ambassadeur d'UNICEF Canada Simu Liu ont diffusé des messages vidéo destinés aux jeunes .

a rassemblé des jeunes, des partenaires, des adultes influents et des décideuses et décideurs. , a assisté à l'événement, tandis que le , la , et l' . Les jeunes participants à l'événement se sont exprimés et ont fait part de leurs recommandations sur les changements climatiques, la violence fondée sur le genre, l'équité en matière de soins de santé et les droits des personnes noires, autochtones et de couleur. Leurs recommandations sont consignées dans le Livret stratégique Ré-imagine 2022. Le Sommet de la jeunesse militante a été organisé en partenariat avec BGC Canada, Equitas, l'International Institute for Child Rights and Development, Aide à l'enfance - Canada , la Commission des étudiants du Canada et YMCA Canada.

jeunesse militante a été organisé en partenariat avec BGC Canada, Equitas, l'International Institute for Child Rights and Development, Aide à l'enfance - , la Commission des étudiants du et YMCA Canada. Les jeunes militantes et militants de l'UNICEF continueront à s'entretenir avec les décideuses et décideurs tout au long de la semaine. Le 15 novembre , un d'entre eux prendra la parole lors du déjeuner du Sénat à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant, tandis qu'un autre interviendra le 18 novembre lors d'une conférence organisée par l'Edwin S.H. Leong Centre for Healthy Children de l'Université de Toronto .

, un d'entre eux prendra la parole lors du déjeuner du Sénat à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant, tandis qu'un autre interviendra le lors d'une conférence organisée par l'Edwin S.H. Leong Centre for Healthy Children de l'Université de . Le 20 novembre , UNICEF Canada invite tout le monde à mettre du bleu (#GoBlue) pour défendre les droits des enfants. Les Canadiennes et Canadiens peuvent porter du bleu et colorer de bleu leur quartier, leurs organisations et leurs médias sociaux pour manifester leur soutien. UNICEF Canada a d'ailleurs créé une trousse d'outils « Go Blue » qui propose des activités et des accessoires photo pour aider les gens de tout le pays à participer. Des dirigeantes et dirigeants politiques et des célébrités se sont également engagés à afficher ce jour-là des messages destinés à inciter les jeunes à défendre leurs droits.

, UNICEF Canada invite tout le monde à mettre du bleu (#GoBlue) pour défendre les droits des enfants. Les Canadiennes et Canadiens peuvent porter du bleu et colorer de bleu leur quartier, leurs organisations et leurs médias sociaux pour manifester leur soutien. UNICEF a d'ailleurs créé une trousse d'outils « Go Blue » qui propose des activités et des accessoires photo pour aider les gens de tout le pays à participer. Des dirigeantes et dirigeants politiques et des célébrités se sont également engagés à afficher ce jour-là des messages destinés à inciter les jeunes à défendre leurs droits. Un certain nombre de sites emblématiques dans tout le pays passeront aussi au bleu, notamment la tour du CN, la tour de Calgary , la tour du Parc olympique de Montréal et les chutes du Niagara.

Le 20 novembre 1989 marque la date d'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies et cette date est célébrée dans le monde entier en tant que Journée mondiale de l'enfance. Cet événement est consacré à la mise en lumière des droits des enfants et des jeunes, et à l'écoute de ce qu'ils ont à dire sur les enjeux qui les concernent.

« La Journée nationale de l'enfant et la Journée mondiale de l'enfance constituent une occasion de se rappeler que tous les enfants disposent de tous les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant, sans exception, a déclaré David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada. Il est important pour les enfants et les adultes de connaître et de comprendre les droits des enfants. En tant qu'adultes, nous sommes également responsables d'aider les enfants à apprendre à exercer leurs droits, à les respecter et à écouter leurs opinions lorsque nous prenons des décisions qui les concernent. Nous demandons à tout un chacun de reconnaître les droits des enfants et des jeunes au Canada, d'en parler et de s'engager à les respecter. »

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour accéder à la trousse d'outils « Go Blue » d'UNICEF Canada : https://www.unicef.ca/fr/journee-nationale-de-lenfant.

