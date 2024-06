Faits saillants pour l'exercice terminé le 31 mai 2024

Valeur de l'action à 16,15 $, en hausse de 0,91 $ par rapport à la valeur établie à la suite du semestre terminé le 30 novembre 2023 et de 1,05 $ par rapport à l'exercice terminé le 31 mai 2023

de 1,05 $ par rapport à l'exercice terminé le 31 mai 2023 Rendement annuel à l'actionnaire de 7,0 % alors que le rendement à l'actionnaire du semestre terminé le 31 mai 2024 est de 6,0 %

Rendements composés annuels à l'actionnaire: 7,0 % sur 1 an ; 1,5 % sur 3 ans ; 5,9 % sur 5 ans et 5,1 % sur 10 ans en ne tenant pas en compte les crédits d'impôt

Résultat global de l'exercice terminé au 31 mai 2024 de 246 M$

Actif net au 31 mai 2024 de 3,77 G$, une hausse de 433 M$ ou 13,0 % par rapport à 3,34 G$ au 31 mai 2023

221 512 actionnaires, en hausse de 3,1 % par rapport au 31 mai 2023

L'empreinte carbone des placements sur les marchés financiers (catégorie « autres investissements ») est estimée à 19,4 tonnes CO2eq/M$ investi, soit 56 % de moins que l'indice de référence au 30 avril 2024.

MONTRÉAL, le 21 juin 2024 /CNW/ - Fondaction annonce qu'à compter d'aujourd'hui, la valeur de son action est fixée à 16,15 $, affichant un rendement annuel à l'actionnaire de 7,0 % alors que le rendement à l'actionnaire du semestre terminé le 31 mai 2024 est de 6,0 %.

« Année après année, nos résultats le confirment : on peut faire des

investissements qui ont des retombées sociales et environnementales

positives sans compromis sur le rendement. C'est d'autant plus

important dans un contexte où l'économie doit changer, et elle va

changer, afin de répondre aux besoins des gens dans les limites de la

planète », rappelle Geneviève Morin, PDG de Fondaction.

Les rendements composés annuels à l'actionnaire de Fondaction sont de 7,0 % sur un 1 an, 1,5 % sur 3 ans, 5,9 % sur 5 ans et 5,1 % sur 10 ans, calculés sur la base de la variation de la valeur de l'action entre sa valeur au début de chacune des périodes indiquées et la valeur de 16,15 $ au 31 mai 2024. Ces rendements ne tiennent pas compte des crédits d'impôt pouvant être consentis aux contribuables lors de la souscription d'actions de Fondaction, sous réserve de leur admissibilité.

Le rendement brut des investissements en capital de développement est de 7,0 % et le rendement brut des autres investissements est de 12,5 % pour la période de 12 mois terminée le 31 mai 2024.

Le ratio des charges opérationnelles totales se situe à 2,19 % pour la période de 12 mois terminée le 31 mai 2024, comparativement à 2,35 % pour la période de 12 mois terminée le 31 mai 2023.

L'actif net a augmenté de 13,0 % au cours de l'exercice s'élevant à 3,77 G$ au 31 mai 2024.

Le nombre d'actionnaires est de 221 512 au 31 mai 2024, soit 3,1 % de plus par rapport au 31 mai 2023.

Les émissions d'actions de l'exercice totalisent 389,6 M$, comparativement à 368,7 M$ pour l'exercice 2023. Les rachats et achats de gré à gré d'actions de l'exercice totalisent 202,5 M$, comparativement à 158,5 M$ pour l'exercice 2023.

Investisseur à long terme, Fondaction a fait le choix d'exclure les titres d'entreprises détenant des réserves d'énergie fossile dès 2016 et maintient ce choix aujourd'hui. Fondaction exige d'ailleurs de ses conseillers en valeurs externes qu'ils intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs processus de placement, ce qui explique que l'empreinte carbone de ce portefeuille est estimée à 19,4 tonnes CO2eq/M$ investi comparativement à 44,5 tonnes CO2eq/M$ investi pour l'indice sélectionné par Fondaction, soit 56 % plus faible que celle des titres d'un portefeuille de référence au 30 avril 2024. Ces valeurs ont été calculées selon les données disponibles le 30 avril 2024 en utilisant la méthodologie PCAF, en tonnes de GES équivalent CO2 par million de dollars de valorisation. Le portefeuille de référence est composé de 40 % MSCI ACWI ; 40 % FTSE Canada Universe Bond Index et 20 % TSX Composite.

Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant, et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Le taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance historique et ne vise pas à refléter les valeurs futures des actions ou le rendement d'un placement dans les actions. La propriété des actions d'un fonds d'investissement donne lieu à des frais permanents. Les actions de Fondaction ne sont pas garanties, il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent, son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur. Avant d'investir, veuillez consulter le prospectus au fondaction.com/prospectus.php.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,77 milliards de dollars au 31 mai 2024 investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Fondaction

