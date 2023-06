L'action de Fondaction en légère hausse sur l'année, à 15,10 $

Les investissements en capital de développement, axés sur la finance durable, tiennent bon dans un contexte de forte incertitude économique.

Faits saillants pour la période de 12 mois terminée le 31 mai 2023

Valeur de l'action établie à 15,10 $, en hausse de 0,08 $ par rapport à la valeur au 31 mai 2022.

Rendement à l'actionnaire de +0,5 % sur 12 mois (+0,6 % non annualisé au deuxième semestre).

Résultat global positif de 16,2 M$.

Actif net de 3,34 G$, en hausse de 7,3 % par rapport à 3,11 G$ au 31 mai 2022.

214 791 actionnaires, en hausse de 5,9 % par rapport au 31 mai 2022.

MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - Fondaction annonce qu'à compter d'aujourd'hui, la valeur de son action est fixée à 15,10 $. Il s'agit d'une hausse de 0,6 % (non annualisée) au cours de la période de six (6) mois terminée le 31 mai 2023, alors que le rendement des 12 derniers mois a été de 0,5 %.

Sans tenir compte des crédits d'impôt* consentis aux contribuables lors de l'acquisition d'actions de Fondaction, les rendements composés annuels à l'actionnaire de Fondaction sont de 6,2 % pour 3 ans, 5,0 % pour 5 ans et 4,8 % pour 10 ans, calculés sur la base de la variation de la valeur de l'action entre sa valeur au début de chacune des périodes indiquées et la valeur de 15,10 $ au 31 mai 2023.

L'actif net a augmenté de 7,3 % au cours de l'année, s'élevant à 3,34 G$ au 31 mai 2023.

Au 31 mai 2023, Fondaction comptait 214 791 actionnaires (+5,9 % par rapport au 31 mai 2022). Près de 17 000 personnes ont souscrit pour une première fois à Fondaction au cours de l'année.

Les émissions d'actions ont totalisé 368,7 M$ (+2,5 % par rapport à l'exercice précédent). Les rachats d'actions et achats de gré à gré totalisent 158,5 M$.

Le ratio des charges opérationnelles se situe à 2,35 % pour la période de 12 mois terminée le 31 mai 2023, comparativement à 2,05 % pour la même période lors de l'exercice précédent.

Investir dans la transformation positive de l'économie

Le rendement brut des investissements en capital de développement (ICD) s'est établi à 1,2 % pour l'exercice. Les autres investissements (investissements sur les marchés financiers, principalement boursiers et obligataires) ont généré un rendement brut de 4,8 %, surpassant la moyenne pondérée des indices de référence.

« Les PME du Québec évoluent dans un contexte de grande incertitude économique. En tant que fonds spécialisé en finance durable, nous sommes heureux de pouvoir agir aux côtés des entreprises qui visent une économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante », souligne Geneviève Morin, PDG de Fondaction.

Au cours du semestre, plusieurs entreprises ont fait leur entrée au portefeuille d'investissement, dont Innergex énergie renouvelable, Nordikeau, et Optel. Fondaction, par l'entremise de Fondaction PRIMAccès, s'est aussi engagé à investir dans la construction de 1 000 logements abordables supplémentaires de type copropriété dans l'ensemble du Québec en cinq (5) ans et vient d'annoncer la construction d'un tel projet de 260 unités à Lévis ( découvrir le portefeuille d'investissement de Fondaction ).

Investisseur à long terme, Fondaction a fait le choix d'exclure les titres d'entreprises détenant des réserves d'énergie fossile dès 2016 et maintient ce choix aujourd'hui. Fondaction exige d'ailleurs de ses conseillers en valeurs externes qu'ils intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans leurs processus de placement, ce qui explique que l'empreinte carbone estimée de ce portefeuille soit plus de deux fois plus faible que celle des titres d'un portefeuille de référence au 30 avril 2023. Ces valeurs ont été calculées selon les données disponibles le 9 juin 2023, en utilisant la méthodologie PCAF, en tonnes de GES équivalent CO2 par million de dollars de valorisation. Le portefeuille de référence est composé de 40 % MSCI ACWI ; 40 % FTSE TMX Canada ; 20 % TSX Composite.

Afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, Fondaction investit dans des entreprises et des fonds dont les activités permettent d'éviter ou de réduire l'émission de gaz à effet de serre ou de les séquestrer. Pour la période de 12 mois se terminant le 31 mai 2023, ces projets ont permis d'éviter 1,8 million de tonnes équivalent CO2, une hausse de 21 % par rapport à l'impact obtenu en 2021-2022. Ce résultat est calculé selon une méthodologie reproductible basée sur la norme ISO 14064-02.

Crédits d'impôt* et modes de souscription

Les crédits d'impôt* consentis aux actionnaires de Fondaction totalisent 30 %, soit 15 % au Québec et 15 % au fédéral. Cet avantage fiscal, qui s'ajoute à la déduction REER habituelle, est le moyen pour nombre de Québécoises et de Québécois d'épargner pour leur retraite malgré des revenus modestes tout en participant à une économie plus durable.

Le mode d'épargne par versement unique, qui avait été suspendu le 14 décembre 2022, est à nouveau accessible depuis le 1er juin 2023. Les souscriptions par épargne systématique, c'est-à-dire par retenue sur le salaire ou par versements périodiques, sont disponibles et sont encouragées. Les modes de cotisation sont décrits en ligne sur le site fondaction.com.

Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant, et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Le taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance historique et ne vise pas à refléter les valeurs futures des actions ou le rendement d'un placement dans les actions. La propriété des actions d'un fonds d'investissement donne lieu à des frais permanents. Les actions de Fondaction ne sont pas garanties, il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent, son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur. Avant d'investir, veuillez consulter le prospectus au fondaction.com/prospectus.

* Applicables sur les 5 000 premiers dollars cotisés, sous réserve de l'admissibilité. Vérifiez votre admissibilité : fondaction.com/credits-dimpot.

