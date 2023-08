Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Performance du premier trimestre1 :

Hausse de l'actif net de 5 milliards de dollars







Rendement net annualisé sur 10 exercices toujours solide, à 9,8 pour cent

TORONTO, le 10 août 2023 /CNW/ - L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) a clôturé le premier trimestre de l'exercice 2024 le 30 juin 2023, avec un actif net de 575 milliards de dollars, comparativement à 570 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent.

Une perte nette de 5 milliards de dollars a été contrebalancée par des transferts nets du Régime de pensions du Canada (le RPC) de 9 milliards de dollars, qui se sont traduits par une augmentation de l'actif net de 5 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2023.

La caisse, qui comprend le compte de base du RPC et le compte supplémentaire du RPC, a réalisé un rendement net annualisé sur 10 exercices de 9,8 pour cent. Pour le trimestre, la caisse a généré un rendement net négatif de 0,8 pour cent. Au cours de la période de 10 exercices incluant le premier trimestre de l'exercice 2024, Investissements RPC a contribué à hauteur de 314 milliards de dollars au bénéfice net cumulatif de la caisse.

« Les résultats du trimestre reflètent les profits enregistrés dans la plupart des catégories d'actifs, qui ont été contrebalancés par l'incidence des pertes de change découlant de l'appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain », a déclaré John Graham, président et chef de la direction. « Bien que nous nous attendions à des périodes d'incertitude qui se prolongent, nous prévoyons que notre portefeuille continuera d'être résilient et de créer de la valeur pour les cotisants, cotisantes et bénéficiaires du RPC pour les générations à venir. »

Les résultats trimestriels de la caisse reflètent les rendements positifs dans l'ensemble des services de placement en monnaie locale. Les placements dans les actions de sociétés ouvertes et dans l'énergie renouvelable, de même que les gains enregistrés par les gestionnaires de portefeuille externes, ont contribué aux résultats du trimestre. Les placements en actifs réels et en instruments de crédit sont demeurés relativement stables en monnaie locale. Les titres à revenu fixe ont en outre perdu de la valeur en raison de la hausse des taux d'intérêt initiée par les banques centrales.

Rendement du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC

Le compte de base du RPC a clôturé le premier trimestre de l'exercice 2024 le 30 juin 2023, avec un actif net de 547 milliards de dollars, comparativement à 546 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif de 1 milliard de dollars est attribuable à une perte nette de 4 milliards de dollars et à des transferts nets du RPC de 5 milliards de dollars. Le compte de base du RPC a généré un rendement net négatif de 0,8 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé sur cinq exercices de 7,4 pour cent.

Le compte supplémentaire du RPC a clôturé le premier trimestre de l'exercice 2024 le 30 juin 2023, avec un actif net de 28 milliards de dollars, comparativement à 24 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif de 4 milliards de dollars est attribuable à une perte nette de 242 millions de dollars et à des transferts nets du RPC de 4 milliards de dollars. Le compte supplémentaire du RPC a généré un rendement net négatif de 0,9 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé de 5,0 pour cent depuis sa création en 2019.

Le RPC supplémentaire a été conçu en fonction d'un objectif de financement prescrit par la loi et d'un taux de cotisation différents de ceux du RPC de base. Compte tenu des différences dans leur conception respective, le RPC supplémentaire présente un profil de risque de marché et un profil de placement différents depuis sa création en 2019. En raison de ces différences, nous nous attendons à ce que la performance du RPC supplémentaire diffère, de façon générale, de celle du RPC de base.

De plus, en raison des différences dans leur profil de cotisations nettes, l'actif du compte supplémentaire du RPC devrait également croître beaucoup plus rapidement que celui du compte de base du RPC.

Rendements nominaux nets d'Investissements RPC1 (pour le trimestre clos le 30 juin 2023) RPC de base Sur cinq exercices 7,4 % Sur 10 exercices 9,8 % RPC supplémentaire Depuis la création 5,0 %

1. Déduction faite des charges d'Investissements RPC.

Viabilité financière à long terme

Tous les trois ans, le Bureau de l'actuaire en chef du Canada, un organisme fédéral indépendant qui vérifie les coûts futurs du RPC, évalue la viabilité financière du RPC à long terme. Dans le plus récent rapport triennal publié en décembre 2022, l'actuaire en chef a de nouveau confirmé qu'au 31 décembre 2021, le RPC de base et le RPC supplémentaire demeurent viables à long terme selon les taux de cotisation prévus par la loi.

Les prévisions de l'actuaire en chef reposent sur l'hypothèse selon laquelle le taux de rendement annuel moyen du compte de base du RPC sera de 3,69 pour cent supérieur au taux d'inflation des prix à la consommation au Canada au cours des 75 années suivant l'année 2021. En ce qui a trait au compte supplémentaire du RPC, ces prévisions reposent sur l'hypothèse correspondante selon laquelle son taux de rendement réel annuel moyen sera de 3,27 pour cent.

Rendements rée4ls nets d'Investissements RPC1, 2 (pour le trimestre clos le 30 juin 2023) RPC de base Sur cinq exercices 4,0 % Sur 10 exercices 7,1 % RPC supplémentaire Depuis la création 1,3 %

1. Déduction faite des charges d'Investissements RPC. 2. Le rendement réel est le rendement compte tenu de l'incidence de l'inflation, définie comme étant l'indice des prix à la consommation au Canada.

Investissements RPC s'assure de constituer un portefeuille conçu pour réaliser un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du RPC ainsi que sur sa capacité à verser les prestations de retraite courantes. Le RPC est destiné à servir les intérêts des cotisants, des cotisantes et des bénéficiaires actuels, tout en prévoyant plusieurs décennies à l'avance les besoins des générations futures. Par conséquent, les résultats à long terme constituent une mesure plus appropriée de la performance d'Investissements RPC et de la viabilité du régime.

Faits saillants de l'exploitation

Faits nouveaux concernant l'organisme

Publication d'une déclaration collective avec les plus importants gestionnaires de placements de régimes de retraite du Canada , invitant les sociétés à adopter le nouveau cadre de divulgation de l'International Sustainability Standards Board. Le nouveau cadre aidera à accroître la confiance envers les informations fournies par les sociétés à propos de la durabilité lors de la prise de décisions d'investissement.







, invitant les sociétés à adopter le nouveau cadre de divulgation de l'International Sustainability Standards Board. Le nouveau cadre aidera à accroître la confiance envers les informations fournies par les sociétés à propos de la durabilité lors de la prise de décisions d'investissement. Des dirigeants d'Investissements RPC ont été en vedette dans le rapport Les femmes à l'avant-garde des investissements alternatifs, dans lequel ils donnent leur point de vue sur le capital-investissement, le capital-risque et la valeur de l'égalité entre les sexes.

Faits saillants de nos activités de placement pour le premier trimestre

Actions à gestion active

Investissement d'un montant de 55 millions de dollars américains dans l'émission du billet convertible 2023 de Northvolt AB. Northvolt AB est un fabricant européen de batteries aux ions de lithium fondé en Suède.

Placements en instruments de crédit

Engagement à fournir un financement de 85 millions d'euros pour soutenir l'acquisition, par KKR, d'un portefeuille de prêts européen.







Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains dans une facilité de rachat auprès d'une banque régionale américaine.

Actions de sociétés fermées

Conclusion de la vente d'Inmarsat, un fournisseur de services par satellite européen, à Viasat Inc., une société de communications internationale établie aux États-Unis, dans laquelle nous détenons désormais une participation d'environ 9 pour cent. Le produit net en trésorerie de la vente s'élève à 206 millions de dollars américains.







Investissement d'un montant de 105 millions de dollars néo-zélandais (88 millions de dollars canadiens) afin d'acquérir, en partenariat avec BGH Capital, une participation de 9,4 pour cent dans Pushpay Holdings Ltd., une société offrant un système logiciel de gestion des donateurs pour les églises et les organismes de bienfaisance dont le siège social est en Nouvelle-Zélande.







Engagement à investir un montant de 300 millions de dollars américains dans Genstar Capital Partners XI, LP et Fund XI Opportunities, afin d'effectuer des placements conférant le contrôle dans des sociétés du marché intermédiaire dont les sièges sociaux sont situés surtout en Amérique du Nord.







Engagement à investir un montant de 150 millions de dollars américains dans TA Associates XV, L.P., qui ciblera des placements en actions dans les secteurs de la technologie, des soins de santé, des services financiers, des biens de consommation et des services aux entreprises à l'échelle mondiale.







Investissement d'un montant de 20 millions de dollars américains dans PT Samator Indo Gas Tbk, la plus grande société gazière industrielle en Indonésie, en partenariat avec CVC Capital.







Investissement d'un montant de 40 millions de dollars américains dans l'acquisition et la fusion de deux importants producteurs d'aliments surgelés en Australie, Patties Foods et Vesco Foods, en partenariat avec PAG. Nous détenons une participation de 16,3 pour cent dans la société regroupée.







Engagement à investir un montant de 160 millions de dollars américains dans Multiples Private Equity Fund IV, qui cible les occasions de croissance sur le marché intermédiaire en Inde.

Actifs réels

Investissement d'un montant additionnel de 537 millions de dollars canadiens dans IndInfravit Trust, une société de routes à péage en Inde faisant partie de notre portefeuille, dans laquelle nous détenons désormais une participation de 60,8 pour cent, afin de soutenir le financement de l'acquisition de quatre concessions routières en exploitation.







Signature d'une entente définitive à l'appui de la fusion proposée de Viterra et de Bunge, une société établie aux États-Unis œuvrant dans les secteurs de l'agriculture, des marchandises et de l'alimentation. Dans le cadre de cette transaction, nous obtiendrons une participation d'environ 12 pour cent dans la société regroupée et un montant en trésorerie de 0,8 milliard de dollars américains à la clôture de la transaction.







Conclusion d'une entente visant l'acquisition d'une participation de 24,99 pour cent dans FCC Servicios Medio Ambiente Holding, SAU, la division des services environnementaux du conglomérat espagnol Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., pour un montant de 1 438 millions de dollars canadiens. FCC Servicios Medio Ambiente est un chef de file de la gestion des déchets dans la péninsule Ibérique, au Royaume-Uni et en Europe centrale, et dont la présence s'accroît aux États-Unis.







centrale, et dont la présence s'accroît aux États-Unis. Engagement à investir un montant de 100 millions de dollars américains dans le premier fonds de Just Climate, Climate Asset Funds I. Just Climate est un fonds de placement établi à Londres, au Royaume-Uni, spécialisé dans les investissements axés sur le climat afin de relever le défi de la carboneutralité à grande échelle.







Vente de notre participation de 75 % dans Phoenix Tower, un immeuble de bureaux situé à Houston , au Texas . Le produit net de la vente s'élève à environ 18 millions de dollars américains. Notre investissement initial a été effectué en 2017.







, au . Le produit net de la vente s'élève à environ 18 millions de dollars américains. Notre investissement initial a été effectué en 2017. Vente de notre participation de 50 pour cent dans Kumho Asiana Tower, un immeuble de bureaux de haute qualité situé à Séoul, en Corée du Sud. Le produit net de la vente s'élève à 181 millions de dollars canadiens. Notre investissement initial a été effectué en 2018.

Faits saillants des transactions réalisées après la fin du trimestre

Vente de notre participation de 45 pour cent dans un portefeuille d'immeubles de cabinets de médecin dans le sud de la Californie. Le produit net de la vente s'élève à environ 100 millions de dollars américains. Nos investissements initiaux ont été effectués entre 2015 et 2017.







2017. Investissement d'un montant de 50 millions de dollars américains dans ServiceTitan, Inc. dans le cadre d'une ronde de financement par capital-investissement de concert avec d'autres investisseurs. ServiceTitan est une plateforme de logiciels infonuagiques conçue pour les entreprises de métiers spécialisés dont le siège social est situé aux États-Unis.







Investissement d'un montant de 93 millions de livres sterling dans une facilité d'emprunt de Vårgrønn, propriétaire d'une participation de 20 % dans Dogger Bank Wind Farm, un parc éolien en mer en cours de construction situé au large des côtes de l'Angleterre.







Investissement d'un montant de 19 millions de dollars américains dans Works Human Intelligence, un important fournisseur japonais de logiciels de gestion du capital humain, en partenariat avec Bain Capital Asia.







Engagement à investir un montant de 150 millions de dollars américains dans American Industrial Partners Capital Fund VIII, qui cible les placements conférant le contrôle axés sur la valeur, principalement dans le secteur des industries en Amérique du Nord.







Annonce d'un nouveau partenariat avec Power2X, société établie à Amsterdam , dans le cadre duquel nous investirons un montant initial de 130 millions d'euros pour accélérer la croissance de Power2X en tant que plateforme de développement et pour financer des projets de molécules vertes. Power2X est un promoteur européen important en matière de molécules vertes et un conseiller spécialisé dans la décarbonisation des secteurs industriels dans lesquels il est difficile de réduire les émissions.







, dans le cadre duquel nous investirons un montant initial de 130 millions d'euros pour accélérer la croissance de Power2X en tant que plateforme de développement et pour financer des projets de molécules vertes. Power2X est un promoteur européen important en matière de molécules vertes et un conseiller spécialisé dans la décarbonisation des secteurs industriels dans lesquels il est difficile de réduire les émissions. Conclusion d'une opération de liquidité structurée visant 12 fonds nord-américains du secteur de l'énergie, qui a généré un produit brut d'environ 860 millions de dollars américains et qui pourrait se traduire par d'autres distributions.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt de plus de 21 millions de cotisants, de cotisantes et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 30 juin 2023, la caisse totalisait 575 milliards de dollars. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou Twitter.

Mise en garde

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et d'autres dispositions refuges de lois américaines applicables. Toutes ces déclarations prospectives sont formulées et présentées conformément aux dispositions refuges des lois américaines applicables en matière de valeurs mobilières. L'information et les déclarations prospectives comprennent toute l'information et toutes les déclarations au sujet des intentions, des plans, des attentes, des croyances, des objectifs, de la performance future et de la stratégie d'Investissements RPC, ainsi que toute autre information ou déclaration à l'égard de circonstances ou d'événements futurs qui ne se rapportent ni directement, ni exclusivement à des faits passés. L'information et les déclarations prospectives se caractérisent souvent, mais pas toujours, par l'emploi de termes comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « avoir l'intention de », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi que par l'emploi de la forme future ou conditionnelle des verbes tels que « être », « devoir » ou « pouvoir » et d'expressions similaires. L'information et les déclarations prospectives ne représentent pas des faits passés, mais plutôt les prévisions actuelles d'Investissements RPC à l'égard des résultats et des événements futurs. Cette information et ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles, notamment en ce qui a trait au revenu de placement disponible, aux acquisitions prévues, aux approbations réglementaires et autres et aux conditions de placement en général. Bien qu'Investissements RPC soit d'avis que les hypothèses qui les sous-tendent sont raisonnables, cette information et ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur nature incertaine. Investissements RPC ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations à la lumière de nouvelles informations, par suite d'événements futurs, de changements de circonstances ou pour toute autre raison. L'information présentée sur le site Web et les comptes LinkedIn, Facebook et Twitter d'Investissements RPC ne fait pas partie intégrante de ce communiqué. CPP INVESTMENTS, INVESTISSEMENTS RPC, Canada Pension Plan Investment Board, OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, CPPIB, OIRPC et les autres noms, slogans, logos, icônes, illustrations, images, dessins ou tout autre contenu utilisé dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des dénominations commerciales, des marques de commerce déposées, des marques de commerce non déposées ou une autre forme de propriété intellectuelle de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, et sont utilisés sous licence par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

______________________________________ 1. Certains totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres.

