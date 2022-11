Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Performance du deuxième trimestre :

Hausse de l'actif net de 6 milliards de dollars

Rendement net annualisé sur 10 exercices de 10,1 pour cent

Portefeuille diversifié résilient face aux vents contraires mondiaux

TORONTO, le 10 nov. 2022 /CNW/ - L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) a clôturé le deuxième trimestre de l'exercice 2023 le 30 septembre 2022, avec un actif net de 529 milliards de dollars, comparativement à 523 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent.

Cette augmentation de l'actif net de 6 milliards de dollars au cours du trimestre est attribuable à un bénéfice net de 1 milliard de dollars et à des transferts nets du Régime de pensions du Canada (le RPC) de 5 milliards de dollars.

Au cours de la période de cinq exercices incluant le deuxième trimestre de l'exercice 2023, Investissements RPC a contribué à hauteur de 169 milliards de dollars au bénéfice net cumulatif de la caisse et, sur une période de 10 exercices, il a fourni un apport de 303 milliards de dollars à la caisse sur une base nette.

La caisse, qui comprend le compte de base du RPC et le compte supplémentaire du RPC, a réalisé des rendements nets annualisés sur cinq et sur 10 exercices de 8,5 pour cent et de 10,1 pour cent, respectivement. Pour le trimestre considéré, la caisse a enregistré un rendement de 0,2 pour cent, continuant à surpasser les rendements des principaux indices boursiers mondiaux au cours de la période.

Pour le premier semestre de l'exercice, la caisse a diminué de 10 milliards de dollars, ce qui comprend une baisse de valeur nette de 22 milliards de dollars, déduction faite de tous les coûts engagés par Investissements RPC, plus des cotisations nettes au RPC de 12 milliards de dollars. Pour cette période, la caisse a généré un rendement net négatif de 4,0 pour cent.

« Notre portefeuille demeure résilient malgré les pressions inflationnistes, l'augmentation des taux des banques centrales et l'incidence continue de la guerre en Ukraine, qui ont entraîné un recul continu des marchés mondiaux des capitaux au cours du trimestre », a déclaré John Graham, président et chef de la direction. « Même si nous nous attendons à ce que ces conditions persistent tout au long de l'exercice, notre portefeuille de placement diversifié, tant du point de vue des catégories d'actifs que sur le plan géographique, continue de créer de la valeur à long terme pour les cotisants, cotisantes et bénéficiaires du RPC. Notre stratégie de gestion active, conçue pour produire des résultats à long terme, demeure efficace, comme en témoigne notre solide rendement net sur 10 exercices de 10,1 pour cent. »

Les résultats trimestriels de la caisse ont subi l'incidence défavorable du recul général des marchés mondiaux des actions de sociétés ouvertes et de sociétés fermées et des marchés des titres à revenu fixe. La baisse de valeur a toutefois été largement contrebalancée par les gains au titre des placements en actions de sociétés fermées, en biens immobiliers et en instruments de crédit libellés en dollars américains, qui ont donné lieu à des profits de change, ainsi que par les rendements positifs générés par les placements dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. Les gains enregistrés par les gestionnaires de placements externes dans les titres à revenu fixe, les devises et les marchandises ont aussi contribué favorablement aux résultats.

Rendement du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC1

Le compte de base du RPC a clôturé le deuxième trimestre de l'exercice 2023 le 30 septembre 2022 avec un actif net de 512 milliards de dollars, comparativement à 509 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif de 4 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 1 milliard de dollars et à des transferts nets du RPC de 3 milliards de dollars. Le compte de base du RPC a généré un rendement net de 0,2 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé sur cinq exercices de 8,6 pour cent.

Le compte supplémentaire du RPC a clôturé le deuxième trimestre de l'exercice 2023 le 30 septembre 2022 avec un actif net de 17 milliards de dollars, comparativement à 14 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif de 2 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 38 millions de dollars et à des transferts nets du RPC de 2 milliards de dollars. Le compte supplémentaire du RPC a généré un rendement net de 0,4 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé de 5,0 pour cent depuis sa création en 2019.

Le RPC supplémentaire a été conçu en fonction d'un cadre législatif de financement et d'un taux de cotisation différents de ceux du RPC de base. Compte tenu des différences dans leur conception respective, le RPC supplémentaire présente un profil de risque de marché et un profil de placement différents depuis sa création en 2019. En raison de ces différences, nous nous attendons à ce que la performance du RPC supplémentaire diffère, de façon générale, de celle du RPC de base.

De plus, en raison des différences dans leur profil de cotisations nettes, l'actif du compte supplémentaire du RPC devrait également croître beaucoup plus rapidement que celui du compte de base du RPC.

Rendements nominaux nets d'Investissements RPC (pour le trimestre clos le 30 septembre 2022) RPC de base Sur 5 exercices 8,6 % Sur 10 exercices 10,2 % RPC supplémentaire Depuis la création 5,0 %

Viabilité à long terme

Tous les trois ans, le Bureau de l'actuaire en chef du Canada effectue un examen indépendant de la viabilité du RPC à long terme. Dans le plus récent rapport triennal publié en décembre 2019, l'actuaire en chef a de nouveau confirmé qu'au 31 décembre 2018, le RPC de base et le RPC supplémentaire demeurent viables, tout au long de la période de projection de 75 ans, selon les taux de cotisation prévus par la loi.

Les prévisions de l'actuaire en chef reposent sur l'hypothèse selon laquelle le taux de rendement annuel moyen du compte de base du RPC sera de 3,95 pour cent supérieur au taux d'inflation des prix à la consommation au Canada au cours des 75 années suivant l'année 2018, ce qui est défini comme le taux de rendement réel. En ce qui a trait au compte supplémentaire du RPC, ces prévisions reposent sur l'hypothèse correspondante selon laquelle son taux de rendement réel annuel moyen sera de 3,38 pour cent.

Rendements réels nets d'Investissements RPC (pour le trimestre clos le 30 septembre 2022) RPC de base Sur 5 exercices 5,3 % Sur 10 exercices 7,7 % RPC supplémentaire Depuis la création 1,3 %



Investissements RPC s'assure de constituer un portefeuille conçu pour réaliser un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du RPC ainsi que sur sa capacité à verser les prestations de retraite courantes. Le RPC est destiné à servir les intérêts des cotisants, cotisantes et bénéficiaires actuels, tout en prévoyant plusieurs décennies à l'avance les besoins des générations futures. Par conséquent, les résultats à long terme constituent une mesure plus appropriée de la performance d'Investissements RPC et de la viabilité du régime.

Faits saillants de l'exploitation

Faits nouveaux concernant l'organisme

Cet automne, nous avons tenu neuf assemblées publiques en présentiel, une pour chaque province participant au RPC, de même qu'une assemblée nationale virtuelle afin d'offrir une tribune accessible pour permettre à davantage de cotisants, cotisantes et bénéficiaires de poser leurs questions à nos hauts dirigeants. Ces assemblées témoignent de notre engagement continu en matière de reddition de comptes envers les 21 millions de cotisants, cotisantes et bénéficiaires de la caisse.





Nous avons publié notre Rapport 2022 sur l'investissement durable, dans lequel nous nous intéressons surtout à trois aspects clés : les facteurs liés à la durabilité dans le cycle de vie des placements, notre engagement zéro émission nette et l'approche de notre actionnariat actif pour procurer des résultats.

Annonces concernant la direction

Kristina Fanjoy a été nommée directrice générale principale et chef des finances. À ce titre, M me Fanjoy sera responsable de la politique financière et de la stratégie de présentation de l'information financière, de la planification des affaires, de la production de rapports et d'analyses sur le rendement, des évaluations, des contrôles financiers et de la comptabilité, ainsi que de la gouvernance fiscale de la caisse. M me Fanjoy est entrée au service d'Investissements RPC en 2010 et a progressivement gravi les échelons pour occuper, jusqu'à récemment, la fonction de directrice générale et chef, Finance.





Faits saillants de nos activités de placement pour le deuxième trimestre

Actions à gestion active

Investissement d'un montant de 184 millions de dollars américains dans le cadre du premier appel public à l'épargne, à Hong Kong , de China Tourism Group Duty Free, un grand exploitant de boutiques hors taxes en Chine.

Placements en instruments de crédit

Prorogation d'une relation existante avec Affirm, une plateforme de commerce numérique conçue pour le mobile et basée aux États-Unis qui fournit des prêts à tempérament que les consommateurs peuvent utiliser au point de vente pour financer un achat; l'entente prévoit une capacité engagée maximale de 1,2 milliard de dollars américains dans l'encours du portefeuille de prêts.





Engagement à investir 18,5 milliards de roupies indiennes (310 millions de dollars canadiens) dans la première clôture de Kotak Infrastructure Investment Fund (KIIF). KIIF, établi par Kotak Investment Advisors Limited, fournira du financement garanti de premier rang pour les projets d'infrastructure d'exploitation en Inde.





Investissement d'un montant de 75 millions de dollars américains dans un prêt mezzanine garanti par un immeuble de bureaux et de commerce de détail de catégorie A à Shanghai .





. Investissement d'un montant de 115 millions de dollars américains dans le prêt à terme de second rang de HCP Global Ltd. (HCP) afin de soutenir l'acquisition de la société par Carlyle . HCP est un fabricant d'emballages pour cosmétiques et soins de la peau de premier plan à l'échelle mondiale, comptant parmi ses clients la plupart des plus grandes sociétés de cosmétiques du monde.

Actions de sociétés fermées

Engagement à investir 300 millions de dollars américains dans Clayton, Dubilier & Rice Fund XII. Clayton, Dubilier & Rice est l'une des plus anciennes sociétés de capital-investissement au monde et se concentre sur les rachats et les expansions axés sur la valeur visant de grandes entreprises ou des entreprises du segment supérieur du marché intermédiaire en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest.





de l'Ouest. En partenariat avec True North Fund VI, conclusion d'un coinvestissement de 47 millions de dollars américains dans Accion Labs. Accion est une société mondiale d'ingénierie de produit et de services de TI numériques qui connaît une croissance rapide.





Acquisition d'une participation dans Universal Investment Group, une société de gestion indépendante de premier plan et un fournisseur de services d'administration de fonds au service des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs dans les marchés de fonds européens.





En partenariat avec Carlyle Asia Partners, conclusion d'un coinvestissement de 35 millions de dollars américains dans HCP Global Ltd., un fabricant d'emballages pour cosmétiques et soins de la peau de premier plan à l'échelle mondiale, comptant parmi ses clients la plupart des plus grandes sociétés de cosmétiques du monde.





Engagement à investir un montant de 400 millions de dollars américains dans CVC Capital Partners Asia VI. CVC Capital Partners est un gestionnaire d'actifs non traditionnels mondial de premier plan qui concentre ses activités dans les secteurs du capital-investissement, des placements secondaires et du crédit.





Investissement d'un montant de 316 millions de dollars américains dans plusieurs fonds d'actions de croissance et de capital-risque et placement direct dans une société spécialisée dans les systèmes de stockage d'énergie. Les placements dans des fonds comprennent les suivants :





Scale Ventures Fund VIII. Scale Ventures est une société de capital-risque établie à San Francisco qui se concentre sur les placements dans de jeunes sociétés de logiciels d'entreprise.





qui se concentre sur les placements dans de jeunes sociétés de logiciels d'entreprise.

Fonds Ribbit Capital X et Ribbit Capital OB1. Ribbit Capital est un investisseur mondial de premier plan dans les technologies financières, plus particulièrement dans les secteurs des prêts, des finances personnelles, de l'assurance, des logiciels financiers et de la cryptomonnaie.







Greenoaks Capital Fund V. Greenoaks est une société de capital-risque établie à San Francisco qui cible les entreprises technologiques en croissance à l'échelle mondiale.





qui cible les entreprises technologiques en croissance à l'échelle mondiale.

True Ventures Fund VIII. True Ventures est une société de capital-risque établie à San Francisco qui se concentre sur les entreprises en phase de démarrage et au stade de croissance dans les secteurs des logiciels d'entreprise, du matériel connecté, des marques grand public, des biosciences numériques et des actifs numériques.





qui se concentre sur les entreprises en phase de démarrage et au stade de croissance dans les secteurs des logiciels d'entreprise, du matériel connecté, des marques grand public, des biosciences numériques et des actifs numériques.

Highland Europe Technology Growth Fund V. Highland Europe est une société de capital-investissement de croissance établie à Londres, au Royaume-Uni, qui investit dans des sociétés au stade de la croissance dans les secteurs des logiciels, d'Internet et des technologies grand public en Europe (placement conclu après le trimestre).





est une société de capital-investissement de croissance établie à Londres, au Royaume-Uni, qui investit dans des sociétés au stade de la croissance dans les secteurs des logiciels, d'Internet et des technologies grand public en (placement conclu après le trimestre).

Placement direct dans le tour de financement de la série E de Form Energy, d'une valeur de 450 millions de dollars américains. La société établie aux États-Unis développe et commercialise une nouvelle catégorie de systèmes rentables de stockage d'énergie sur plusieurs jours (placement conclu après le trimestre).

Actifs réels

Augmentation de 755 millions de dollars canadiens de notre apport en capital dans la deuxième tranche de la coentreprise Tricon Multifamily, après l'engagement de 745 millions de dollars canadiens dans la première tranche, pour un apport total de 1,5 milliard de dollars canadiens. En partenariat avec Tricon Residential, la coentreprise aménagera plus de 2 000 logements à vocation locative de catégorie A dans la région du Grand Toronto.





Engagement à investir un montant de 475 millions d'euros dans une nouvelle coentreprise axée sur le secteur de l'hôtellerie en Europe , en partenariat avec Hamilton-Pyramid Europe, un important hôtelier et un partenaire de coinvestissement faisant partie du groupe de sociétés Pyramid Global Hospitality.





, en partenariat avec Hamilton-Pyramid Europe, un important hôtelier et un partenaire de coinvestissement faisant partie du groupe de sociétés Pyramid Global Hospitality. Conclusion d'un coinvestissement d'un montant de 20 millions de dollars américains dans le cadre de la levée de capitaux en actions privilégiées de série C de Fervo Energy. Fervo est le développeur d'une technologie exclusive de production d'énergie géothermique, qui est établi aux États-Unis.





Engagement à investir un montant de 25 millions de dollars américains dans ArcTern Ventures Fund III. ArcTern est un investisseur canadien dans les technologies propres aux premiers stades de développement fondé en partenariat avec MaRS Discovery District.





Engagement à investir un montant de 30 millions de dollars américains dans Congruent Continuity Fund I. Congruent investit dans des entreprises en démarrage du secteur des technologies propres aux États-Unis.





Engagement à investir un montant de 30 millions de dollars américains dans Evok Innovations Fund II. Evok investit dans de jeunes entreprises du secteur des technologies propres en Amérique du Nord.





Engagement à investir un montant de 19 millions d'euros dans Klima Energy Transition Fund. Klima investit du capital-risque dans des sociétés à un stade de développement avancé et du capital de croissance dans de jeunes entreprises, principalement en Europe .





. Engagement à investir un montant additionnel de 475 millions d'euros dans Round Hill European Student Accommodation Partnership, une coentreprise avec Round Hill Capital. La coentreprise investit dans des logements pour étudiants de qualité supérieure dans de grandes villes d' Europe .

Faits saillants des transactions réalisées après la fin du trimestre

Acquisition de l'hôtel The W Rome pour un montant de 172 millions d'euros dans le cadre de notre coentreprise avec Hamilton-Pyramide Europe, un important hôtelier et partenaire de coinvestissement faisant partie du groupe de sociétés Pyramid Global Hospitality.





pour un montant de 172 millions d'euros dans le cadre de notre coentreprise avec Hamilton-Pyramide Europe, un important hôtelier et partenaire de coinvestissement faisant partie du groupe de sociétés Pyramid Global Hospitality. Investissement d'un montant de 3 575 millions de roupies indiennes (60 millions de dollars canadiens) dans National Highways Infra Trust, une fiducie de placement en infrastructures dont le promoteur est la National Highways Authority of India .





. Investissement d'un montant de 200 millions de dollars américains dans un véhicule d'achat d'actifs en partenariat avec Gordon Brothers afin d'acquérir des prêts adossés à des actifs montés par la société. Gordon Brothers est un cabinet mondial de services-conseils, de restructuration et d'investissement.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt des 21 millions de cotisants, de cotisantes et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 30 septembre 2022, la caisse totalisait 529 milliards de dollars. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

Mise en garde

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et d'autres dispositions refuges de lois américaines applicables. Toutes ces déclarations prospectives sont formulées et présentées conformément aux dispositions refuges des lois américaines applicables en matière de valeurs mobilières. L'information et les déclarations prospectives comprennent toute l'information et toutes les déclarations au sujet des intentions, des plans, des attentes, des croyances, des objectifs, de la performance future et de la stratégie d'Investissements RPC, ainsi que toute autre information ou déclaration à l'égard de circonstances ou d'événements futurs qui ne se rapportent ni directement, ni exclusivement à des faits passés. L'information et les déclarations prospectives se caractérisent souvent, mais pas toujours, par l'emploi de termes comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « avoir l'intention de », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi que par l'emploi de la forme future ou conditionnelle des verbes tels que « être », « devoir » ou « pouvoir » et d'expressions similaires. L'information et les déclarations prospectives ne représentent pas des faits passés, mais plutôt les prévisions actuelles d'Investissements RPC à l'égard des résultats et des événements futurs. Cette information et ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles, notamment en ce qui a trait au revenu de placement disponible, aux acquisitions prévues, aux approbations réglementaires et autres et aux conditions de placement en général. Bien qu'Investissements RPC soit d'avis que les hypothèses qui les sous-tendent sont raisonnables, cette information et ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur nature incertaine. Investissements RPC ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations à la lumière de nouvelles informations, par suite d'événements futurs, de changements de circonstances ou pour toute autre raison. L'information présentée sur le site Web et les comptes LinkedIn, Facebook et Twitter d'Investissements RPC ne fait pas partie intégrante de ce communiqué. CPP INVESTMENTS, INVESTISSEMENTS RPC, Canada Pension Plan Investment Board, OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, CPPIB, OIRPC et les autres noms, slogans, logos, icônes, illustrations, images, dessins ou tout autre contenu utilisé dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des dénominations commerciales, des marques de commerce déposées, des marques de commerce non déposées ou une autre forme de propriété intellectuelle de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, et sont utilisés sous licence par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

