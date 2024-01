L'ACRGTQ remet le prix Reconnaissance-mixité au Groupe Gilbert

QUÉBEC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son 80e congrès, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) souligne l'implication d'un entrepreneur dans la promotion de la place des femmes dans l'industrie de la construction. Le prix Reconnaissance-mixité est remis au Groupe Gilbert. Le prix est commandité par AON.

Le Groupe Gilbert s'est distingué en 2023 en instaurant divers outils afin de promouvoir la diversité sur le lieu de travail. Parmi ces initiatives figure un programme d'égalité à l'emploi, une formation dédiée aux dirigeants de l'entreprise axée sur la diversité et l'inclusion, ainsi qu'une politique préventive contre le harcèlement psychologique et sexuel au travail.

Le Groupe Gilbert a favorisé la conciliation travail-famille grâce à une flexibilité d'horaire appliquée sur différents chantiers. Cette démarche a été rendue possible grâce à l'engagement exemplaire de la direction et des leaders sur les chantiers.

L'entreprise demeure résolument dédiée à la création d'un environnement de travail équitable où les compétences et le talent priment sur les stéréotypes de genre.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

