L'ACRGTQ remet le prix Reconnaissance-mixité 2025 à Cegerco

QUÉBEC, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Le président de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Marc Joncas, et la directrice générale de l'ACRGTQ, Me Gisèle Bourque, ont remis, en compagnie de M. Jean-Pierre Rioux, vice-président principal, directeur cautionnement pour le Québec et directeur du développement des affaires construction de AON, le prix Reconnaissance-mixité à Cegerco.

L'ACRGTQ souligne l'implication d'un entrepreneur dans la promotion de la place des femmes dans l'industrie de la construction.

Le prix Reconnaissance-mixité est commandité cette année par AON.

Cegerco se distingue par son engagement envers l'inclusion des femmes à tous les niveaux. Sur ses chantiers, l'entreprise affiche un pourcentage de femmes supérieur à celui de l'industrie, avec des rôles variés tels que charpentière-menuisière, manœuvre spécialisée, électricienne et arpenteuse. De plus, deux femmes font partie de la haute direction.

Cegerco met tout en œuvre pour intégrer pleinement les femmes sur ses chantiers comme l'ajout de toilettes mixtes et la mise à jour des politiques contre le harcèlement. Celles-ci sont intégrées aux rencontres d'accueil avec rappels fréquents lors des débuts de quart. Les surintendants adaptent également le soulèvement des charges selon les capacités individuelles pour assurer bien-être et sécurité.

Ces actions renforcent une culture basée sur le respect, la collaboration et la sécurité, des critères essentiels pour l'intégration réussie des femmes sur les chantiers. En faisant la promotion de l'égalité des chances, Cegerco démontre que l'inclusion est non seulement une valeur sociale essentielle mais aussi un levier pour la performance collective.

Félicitations à Cegerco.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle 010d'employeurs mandataires de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Source: Xavier Turcotte-Savoie, Directeur des communications et des affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, 581-983-6006, [email protected]