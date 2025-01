L'ACRGTQ remet le prix Innovation pour un membre associé 2025 à Géoclaste

QUÉBEC, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Le président de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), M. Marc Joncas, et la directrice générale de l'ACRGTQ, Me Gisèle Bourque, ont remis, en compagnie de Me Guy Gilain, président du comité des membres associés de l'ACRGTQ, et de M. Dominique Godin, directeur de la souscription - cautionnement chez Travelers, le prix Innovation pour un membre associé à Géoclaste.

Les prix Innovation de l'ACRGTQ valorisent la recherche de solutions innovantes permettant d'améliorer la productivité sur les chantiers de construction de génie civil et voirie, tout en mettant en valeur les entreprises membres de l'ACRGTQ.

Les prix Innovation sont commandités cette année par Travelers.

Fondée en 2021, Géoclaste a pour mission d'offrir un éventail de services spécialisés en géologie, géotechnique et mécanique des roches. Depuis sa création, l'entreprise a doublé ses effectifs chaque année et réalisé plus 150 projets en lien avec les excavations, les carrières et les tunnels, au Québec, en Ontario et aux États-Unis.

Les carrières doivent se conformer au Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines, et ce, depuis 2021. Cela exige des plans d'ingénieur pour assurer la stabilité des excavations. La réalité des carrières diffère toutefois de celle des mines qui ont des défis liés à leur taille, à l'aspect occasionnel et au budget limité. Géoclaste a donc développé ses propres critères pour concevoir et exploiter ces sites de manière sécuritaire via un programme de recherche et développement, ainsi qu'en collaboration avec des exploitants.

Cette initiative a permis d'établir des critères de conception pour des conditions géomécaniques types, comme des distances minimales sécuritaires, des zones d'impacts de chute de blocs et des largeurs de bermes de captage permettant de réaliser des plans plus abordables tout en améliorant la sécurité en carrière sans analyse au cas par cas pour la grande majorité des sites.

Grâce à ce projet innovant, Géoclaste améliore significativement l'industrie.

Félicitations à Géoclaste.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

