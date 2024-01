L'ACRGTQ remet le prix Fernand-Houle à M. Walter Bélanger

QUÉBEC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son 80e congrès, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) remet le prix Fernand-Houle à titre posthume à M. Walter Bélanger.

Le prix Fernand-Houle rend hommage à un entrepreneur qui s'est démarqué par un parcours entrepreneurial inspirant, une réalisation ou une carrière impressionnante dans le domaine du génie civil et voirie, et en reconnaissance pour sa contribution à son industrie.

Béton Provincial

C'est en 1960 que Walter Bélanger achetait Deschênes et Bernier inc., qui deviendra Béton Provincial ltée.

Déjà, Walter Bélanger voyait grand. Après quelques années, il faisait l'acquisition d'usines au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Puis dès 1973 débutait une longue collaboration avec Hydro-Québec. Celle-ci se poursuit d'ailleurs encore maintenant; les produits de Béton Provincial sont une composante importante dans la construction et la réfection de différents ouvrages hydroélectriques de la société d'État.

Les produits de Béton Provincial sont utilisés partout au Québec, même dans des infrastructures telles que le pont Jacques-Cartier.

Aujourd'hui, Béton Provincial embauche plus de 2000 employés.

Un homme impliqué

Walter Bélanger était un homme investi dans sa communauté. En plus de ses activités chez Béton Provincial, il était administrateur et vice-président de la Compagnie de gestion de Matane qui a exploité le traversier-rail reliant Matane à Baie-Comeau, toujours existant après 50 ans grâce au navire Georges-Alexandre-Lebel qui assure les liaisons.

Impliqué à titre d'administrateur sur différents conseils d'administration, philanthrope dévoué dans la région du Bas-St-Laurent, membre de l'Ordre du Canada dès 1999 et chevalier de l'Ordre national du Québec dès 2005; M. Bélanger représente la définition par excellence d'un vrai bâtisseur.

Le 17 septembre 2023, le fondateur de Béton Provincial ltée, Walter Bélanger, s'est éteint à l'âge de 94 ans.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Renseignements: Source : Xavier Turcotte-Savoie, Directeur des communications et des affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, 581-983-6006, [email protected]