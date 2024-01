L'ACRGTQ remet deux prix Innovation en 2024

QUÉBEC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son 80e congrès, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) remet pour la première fois deux prix Innovation. Le premier est remis à un membre régulier de l'Association, tandis que l'autre va à un membre associé.

Félicitations à Groupe LEG et à Propulsa Innovations!

Les prix Innovation de l'ACRGTQ valorisent la recherche de solutions innovantes permettant d'améliorer la productivité sur les chantiers de construction de génie civil et voirie, tout en mettant en valeur les entreprises membres de l'ACRGTQ.

Les prix Innovation sont commandités cette année par Travelers.

Groupe LEG

Le prix Innovation pour un membre régulier a été remis au Groupe LEG.

Depuis les trois dernières années, LEG réalise le plus gros contrat de son histoire, le projet Watay Power Project. Ce projet comporte son lot de défi: les conditions hivernales sont extrêmes; la distance entre deux sites de travail peut correspondre à l'équivalent de Montréal - Gaspé sans aucun point de service; ou encore, certaines sections sont uniquement accessibles par route d'hiver avec plusieurs ponts de glace.

LEG a saisi la chance d'y intégrer son programme héliporté qui consiste à transporter par hélicoptère une foreuse légère et modulaire, qui peut être assemblée et démontée rapidement sur le terrain, permettant de réduire les coûts et les impacts environnementaux liés à la construction de routes d'accès permanentes ou temporaires.

En développant son programme, LEG devient le seul joueur canadien à pouvoir compétitionner les entreprises américaines actuellement employées dans ce genre de projet.

La compétition présente depuis trois ans sur le projet Watay avançait à une moyenne de production de 9m par jour. Pour la même condition, les équipes de LEG ont compté une moyenne de plus de 20m par jour de production.

Propulsa Innovations

Propulsa Innovations est né à la suite de la création du produit Épura, un filtre à air autonettoyant unique destiné à la machinerie lourde.

Après plusieurs années de recherche et développement, le système Épura a finalement réussi à combiner deux paramètres importants de la filtration: une faible restriction à l'air et un niveau de filtration des poussières très fines, soit 99.73% d'efficacité sur les particules supérieures à 0.3 micron.

Épura s'installe sur pratiquement n'importe quel système nécessitant un apport d'air propre et constant, permettant aux utilisateurs d'augmenter leurs temps de production, la durée entre les maintenances, d'abaisser les frais d'exploitation et de protéger la santé du travailleur.

Finalement, le système représente un outil important pour les entreprises soucieuses de leur empreinte environnementale. Le système, fabriqué d'aluminium, est conçu et produit au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Celui-ci réduit les émissions de GES en permettant une combustion plus efficace des moteurs diésels. En filtrant les poussières les plus fines, il permet d'empêcher les contaminants de se déposer dans l'huile moteur, allongeant sa vie. Bien entendu, la disposition des filtres contaminés est aussi éliminée.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataires de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

