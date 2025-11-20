L'ACRGTQ remet 50 000 $ à Leucan lors de la 24e soirée Construire l'espoir

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - La 24e Soirée Construire l'espoir a eu lieu au Cabaret du Casino de Montréal, où l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a de nouveau fièrement soutenu Leucan en 2025.

Lors de cette soirée-bénéfice, la directrice générale de l'ACRGTQ, Me Gisèle Bourque, et le président du conseil d'administration de l'Association, M. Marc Joncas, ont remis un chèque de 50 000 $ à Mme Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Depuis 2002, l'ACRGTQ a versé plus de 1,2 M$ afin de faire une différence dans la vie d'enfants atteints du cancer et de leurs familles. Cette somme a été récoltée au profit de Leucan à travers les diverses activités de l'Association telles que le congrès annuel, le Cyclo-Golf, l'Expérience Golf VIP et la soirée Construire l'espoir.

Leucan, organisation sans but lucratif fondée en 1978, a pour mission de favoriser le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur famille, en leur offrant des services d'accompagnement et de soutien adaptés et distinctifs à chaque étape de la maladie et de ses conséquences.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 700 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Source : Xavier Turcotte-Savoie, Directeur des communications, des affaires publiques et gouvernementales, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, [email protected]