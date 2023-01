L'ACRGTQ dévoile les enjeux prioritaires devant son 79e congrès

QUÉBEC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Nouvellement réélu par l'Assemblée générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), le président du conseil d'administration, Steeve Gonthier, directeur associé, pour la compagnie LEQEL, s'est exprimé devant les membres concernant les enjeux prioritaires de l'industrie lors du 79e congrès de l'association qui se tenait les 17, 18 et 19 janvier.

Le thème du 79e congrès était Les enjeux d'un avenir vert. « L'environnement est une préoccupation pour les entrepreneurs, et en 2023, il faudra les soutenir dans leurs efforts visant à mieux gérer les résidus de Construction, rénovation et démolition, comme l'asphalte et le béton. Ainsi, le gouvernement devra contribuer à mettre en place les principes d'une économie circulaire visant à optimiser une saine gestion des matières résiduelles et ultimement protéger l'environnement », a mentionné le président du conseil lors de son allocution. D'ailleurs, l'ACRGTQ est à l'œuvre sur différents comités de l'industrie visant à élaborer des solutions concrètes à cet effet.

La problématique la pénurie de main-d'œuvre demeure. Le président a poursuivi : « Il faudra se mobiliser et inviter le gouvernement à intervenir pour freiner la pénurie de main-d'œuvre. Des actions en la matière sont essentielles à court terme. Plusieurs mesures ont été mises en place avec la collaboration de l'industrie, mais du travail reste à faire ».

L'ACRGTQ suit également de près le déploiement du projet de Loi 59 modernisant le régime de santé et sécurité au Québec qui a tant fait parler. Après avoir démontré son mécontentement face à certaines mesures proposées et adoptées dans le projet de loi, dont celui sur le représentant en santé et sécurité, l'ACRGTQ veillera à protéger les intérêts de ses membres. « Nous offrons notre collaboration à la CNESST afin que la mise en place des mesures se fasse en harmonie avec les enjeux des entrepreneurs », a rappelé M. Gonthier.

« Le gouvernement devra aussi stimuler l'accès aux marchés publics, car le nombre de soumissionnaires est en baisse. Il faudra mettre en place rapidement d'autres modes d'octroi de contrat que le plus bas soumissionnaire conforme », de poursuivre le président. L'ACRGTQ souligne que ceux-ci permettraient de stimuler l'innovation et la prise en compte de l'environnement. D'ailleurs, elle demeure également à l'affût de nouvelles tendances de l'industrie en matière d'innovation afin de demeurer un vecteur important d'information auprès de ses membres et de stimuler l'innovation en chantier pour ainsi en améliorer la santé et la sécurité, et la productivité.

Enfin, l'augmentation du coût des matériaux et de l'essence a préoccupé beaucoup les membres et a entraîné des répercussions économiques importantes en 2022. « L'Association sera sur la ligne de front afin d'indiquer aux autorités compétentes l'impact de ces hausses sur notre industrie et des solutions à y apporter », a conclu le président du conseil.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Renseignements: Christian Croteau, conseiller en affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Tél. : (418) 529-2949 ou 1 800 463-4672