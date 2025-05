Grève illimitée des ingénieurs de l'État: devant un risque de récession, l'ACRGTQ est consternée du report des projets routiers au Québec

VILLE DE QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) déplore vivement le déclenchement de la grève générale illimitée par les ingénieurs du gouvernement du Québec puisque ceux-ci sont, entre autres, responsables de l'émission des appels d'offres, des permis nécessaires et de la planification des chantiers en génie civil de l'État.

À cet effet, l'ACRGTQ ne peut concevoir que des négociations portant principalement sur de meilleurs bureaux de travail[1] auront pour impact de reporter plusieurs travaux routiers au Québec.

Rappelons que lors du dernier conflit en 2022, plus du tiers des chantiers du ministère des Transports et de la Mobilité durable ont été retardés. Les entrepreneurs ont ainsi dû réclamer d'importantes sommes au gouvernement (frais de mobilisation et de démobilisation), tout en jonglant avec la gestion de leur main-d'œuvre et la hausse des coûts des chantiers.

En pleine crise économique, avec la menace d'une récession causée par les politiques américaines, cette situation ne peut se répéter.

Comme s'y est engagé le gouvernement, nous devons plutôt collectivement choisir de faciliter la réalisation de chantiers partout au Québec, notamment afin de concrétiser de grands projets ou de rattraper le déficit de maintien des actifs (DMA) des infrastructures publiques, notamment le réseau routier québécois qui continue de se dégrader à une rapidité alarmante.

Par ailleurs, tout retard du lancement des appels d'offres dès le début de la saison des travaux entraînera d'importants délais dans l'exécution des projets et aura pour effet de prendre en otage les employeurs et les travailleurs du secteur génie civil et voirie, au détriment des citoyens québécois qui sont en droit de s'attendre à un réseau routier en bon état et sécuritaire.

L'ACRGTQ exhorte donc les parties à se rasseoir ensemble dès maintenant pour dénouer l'impasse. Il est inconcevable, dans le contexte actuel, que les parties ne parviennent pas à s'entendre sur des éléments semblant objectivement mineurs et que des travaux routiers au Québec soient bloqués de ce fait, entraînant des répercussions sur l'ensemble de la saison de travaux routiers au Québec.

À propos de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

1 Corbeil, R. (2025,26 avril). Les ingénieurs de l'État veulent être entendus. Le devoir.

https://www.ledevoir.com/societe/871459/ingenieurs-etat-veulent-etre-entendus

