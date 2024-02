L'ACRGTQ accueille favorablement le projet de loi modernisant l'industrie de la construction

VILLE DE QUÉBEC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - L'ACRGTQ prend acte du projet de loi 51, Loi modernisant l'industrie de la construction, déposé par M. Jean Boulet, ministre du Travail. Bien que le projet de loi ne réponde pas entièrement aux besoins du secteur génie civil et voirie, celui-ci comporte néanmoins des avancées.

La polyvalence sur les chantiers et les mesures pour faciliter la mobilité des travailleurs sont des demandes récurrentes des entrepreneurs et qui sont maintenant prises en considération dans ce projet de loi.

Les mesures favorisant une plus grande diversité sur les chantiers représentent également un pas dans la bonne direction.

Par ailleurs, l'ACRGTQ tient à souligner l'approche innovante du ministre du Travail qui propose la création d'un comité paritaire porté sur les relations de travail. Il s'agit là d'un nouveau lieu de concertation où les acteurs de l'industrie de la construction pourront identifier des consensus.

Compte tenu du nombre d'heures en croissance dans le secteur génie civil et voirie, puis des grands projets à venir liés au Plan 2035 d'Hydro-Québec, les besoins liés à la pénurie de main-d'œuvre iront en s'accentuant. Bien que le projet de loi comporte des éléments à ce sujet, le problème demeurera d'actualité.

Enfin, le projet de loi prévoit la création d'un Fonds de rétroactivité salariale. À cet égard, l'ACRGTQ s'interroge sur l'impact que pourrait avoir l'introduction de cette mesure sur l'équilibre du rapport de force aux tables de négociation ainsi que sur la célérité du processus de négociation.

Au cours des prochaines semaines, l'ACRGTQ compte faire part de ses commentaires dans le cadre de la commission parlementaire qui traitera de ce projet de loi.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Renseignements: Xavier Turcotte-Savoie, Directeur des communications et des affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, 581-983-6006, [email protected]