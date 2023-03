L'ACMG lance une campagne publicitaire pour partager les économies générées par les médicaments génériques

Les médicaments génériques permettent aux Canadiens de générer 33 milliards de dollars d'économies par an - plus de 2 300 $ par ménage

MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - L'Association canadienne du médicament générique (ACMG) a lancé aujourd'hui une campagne publicitaire créée par l'entreprise de publicité et de graphisme Key Gordon Communications Inc. Le but est de souligner les économies que les Canadiens génèrent en utilisant des médicaments génériques, ainsi que les économies qui pourraient être générées si l'on en utilisait davantage.

« Les pressions liées au coût de la vie sont au cœur des préoccupations des Canadiens », a déclaré Jim Keon, président de l'ACMG. « Cette campagne publicitaire répond directement à cette appréhension en soulignant en termes très directs que les médicaments génériques sont aussi sûrs et efficaces que leur version de marque, mais qu'ils sont offerts à une fraction du prix. En effet, l'année dernière, l'utilisation des médicaments génériques a permis aux Canadiens de générer plus de 33 milliards de dollars d'économies, ce qui représente environ 2 300 dollars par ménage canadien.

« Toutefois, il ne s'agit pas seulement des économies dont bénéficient déjà les Canadiens. Nous soulignons également dans nos publicités que si l'utilisation des génériques augmentait d'un seul pour cent, les Canadiens économiseraient jusqu'à 756 millions de dollars supplémentaires par an », a déclaré M. Keon. « Cela signifie que l'augmentation de l'utilisation des génériques représente une énorme opportunité d'économies supplémentaires pour les contribuables, les employeurs et les patients canadiens. »

« Les statistiques sont si parlantes et le message si à propos », a déclaré Grant Gordon, président et directeur de la conception chez Key Gordon. « C'est pourquoi nous avons adopté une approche délibérément simple et laissé les faits parler d'eux-mêmes dans une série de publicités numériques de type message d'intérêt public, qui sont en ligne depuis ce matin. »

À propos de l'Association canadienne du médicament générique

L'Association canadienne du médicament générique (ACMG) aide ses sociétés membres à fournir des médicaments d'ordonnance peu coûteux et de haute qualité qui permettent de rendre les soins aux patients abordables et contribuent à soutenir notre système de santé. L'association travaille avec les gouvernements, les fournisseurs de soins de santé, les patients et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique afin de renforcer le secteur du médicament générique et garantir aux Canadiens un accès sûr et continu aux médicaments d'ordonnance dont ils ont besoin. L'industrie canadienne du médicament générique est un atout stratégique essentiel pour le Canada, qui est l'un des rares pays au monde à disposer d'une capacité nationale de fabrication de médicaments génériques de grande envergure. L'ACMG s'engage à faire connaître les faits concernant l'industrie, la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits fabriqués par ses membres, ainsi que la valeur des médicaments génériques d'ordonnance.

