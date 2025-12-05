L'ACMG et Biosimilaires Canada applaudissent la nouvelle Stratégie québécoise des sciences de la vie (2025-2028)

MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - L'Association canadienne du médicament générique (ACMG) et sa division Biosimilaires Canada saluent la publication de la nouvelle Stratégie québécoise des sciences de la vie 2025-2028 (SQSV), dévoilée par la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors du Forum de l'industrie de la santé de Québec (FISQ).

Logo de Biosimilaires Canada (Groupe CNW/ASSOCIATION CANADIENNE DU MEDICAMENT GENERIQUE (ACMG))

L'ACMG accueille favorablement la volonté du gouvernement de renforcer les chaînes d'approvisionnement du médicament, d'accroître l'attractivité du Québec comme pôle stratégique en sciences de la vie, tout en soutenant une production locale robuste et résiliente.

L'ACMG rappelle l'importance des médicaments génériques et biosimilaires, des produits clés de l'écosystème pharmaceutique québécois. Ces produits jouent un rôle central dans la maîtrise des coûts de notre système de santé : bien que les médicaments génériques représentent 81,2% des ordonnances au Québec, ils ne comptent que pour 25,8% des dépenses annuelles en médicaments.1 L'ACMG souhaite qu'ils soient pleinement intégrés dans la mise en œuvre de la SQSV. Rappelons que la version précédente de la stratégie a permis de générer plusieurs centaines de millions de dollars de contribution de la part des membres de notre secteur du médicament manufacturier.

« Cette nouvelle stratégie s'appuie sur les récentes avancées et les réformes du gouvernement du Québec, qui facilitent l'accès aux médicaments génériques et biosimilaires pour la pérennité du régime public, au bénéfice des patients. Nous sommes ravis que le gouvernement reconnaisse à la fois l'importance de renforcer la production locale des médicaments génériques et biosimilaires, tout en admettant que les prix à la baisse des médicaments génériques depuis les dernières années ont mené à la délocalisation de la production », a déclaré Jim Keon, président de l'ACMG.

« La Stratégie présentée par le gouvernement du Québec souligne l'importance de pouvoir compter sur une chaîne d'approvisionnement résiliente, à la fois locale et internationale. Les membres de l'ACMG entendent poursuivre leur collaboration avec le Québec et renouvellent l'importance de reconnaître les défis auxquels notre industrie est confrontée afin d'apporter les mesures correctives nécessaires pour viabiliser l'accès aux médicaments génériques et biosimilaires, dans l'intérêt des patients et contribuables du Québec », a déclaré Michel Robidoux, président du comité exécutif de l'ACMG.

L'ACMG et Biosimilaires Canada réitèrent leur volonté de collaborer avec le gouvernement du Québec afin que les médicaments génériques et biosimilaires continuent d'être reconnus comme des traitements thérapeutiques stratégiques, améliorant l'accès des patients, tout en soutenant la production locale et en optimisant l'utilisation des ressources publiques. Leur pleine intégration dans la SQSV renforcera la compétitivité du Québec tout en facilitant l'accès des patients à des traitements abordables et de qualité, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie.

___________________________ 1 IQVIA PharmaStat; IQVIA Compuscript.

À propos de l'Association canadienne du médicament générique

L'Association canadienne du médicament générique (ACMG) représente l'industrie canadienne du médicament générique. Cette industrie joue un rôle important dans le contrôle des coûts des soins de santé au Québec. Les médicaments génériques sont utilisés pour remplir plus de 81,2% de toutes les ordonnances, mais ne représentent que 25,8% des 11,4 milliards de dollars que les Québécois dépensent annuellement en médicaments d'ordonnance. Pour plus d'informations, visitez generiquescanadiens.ca.

À propos de Biosimilaires Canada

Biosimilaires Canada est une association nationale représentant l'industrie des médicaments biosimilaires au Canada. Nos entreprises membres sont à l'avant-garde du développement et de la commercialisation des médicaments biosimilaires à l'échelle mondiale. Biosimilaires Canada joue un rôle de premier plan en sensibilisant les parties prenantes canadiennes à l'innocuité et à l'efficacité des médicaments biosimilaires et en défendant des politiques favorisant leur approbation rapide, leur remboursement, leur adoption sur le marché et leur utilisation accrue. Biosimilaires Canada est une division de l'Association canadienne du médicament générique. Visitez-nous à biosimilairescanada.ca/#.

SOURCE ASSOCIATION CANADIENNE DU MEDICAMENT GENERIQUE (ACMG)

Contact média: Hugo de Grandpré, Association canadienne du médicament générique, Tél.: (514) 603-4268