L'ACMG et Biosimilaires Canada accueillent favorablement l'initiative du gouvernement du Québec visant à améliorer l'accès aux médicaments économiques

MONTRÉAL, le 10 oct. 2025 /CNW/ - L'Association canadienne du médicament générique (ACMG) et sa division Biosimilaires Canada accueillent favorablement la décision du gouvernement du Québec d'augmenter le nombre de mises à jour des listes de médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), qui passeront de neuf à 12 par année dès 2026.

Cette initiative, qui reflète les recommandations formulées par l'ACMG dans son mémoire prébudgétaire 2025-2026 adressé au ministre des Finances, permettra d'accélérer la mise en marché des médicaments génériques et biosimilaires et de générer des économies substantielles pour le système de santé québécois.

En 2022, une étude réalisée par Aviseo Conseil, en collaboration avec l'ACMG, avait estimé qu'en passant à 12 mises à jour de la liste des médicaments par année, le gouvernement pourrait économiser jusqu'à 5 millions de dollars par an uniquement sur les génériques.1 Cette mesure contribuera donc directement à améliorer l'accès des patients aux médicaments tout en optimisant l'utilisation des fonds publics.

« Nous applaudissons le leadership et l'engagement dont fait preuve le gouvernement du Québec pour accélérer la mise en marché des médicaments génériques et biosimilaires et garantir un accès élargi aux médicaments pour tous les patients de la province », a déclaré Jim Keon, président de l'ACMG.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre des récentes réformes visant à renforcer l'équité et la transparence du régime public d'assurance-médicaments. Parmi ces réformes, l'ACMG tient à saluer le resserrement des règles entourant la mention « Ne pas substituer » (NPS), favorisant un recours accru aux médicaments génériques, ainsi que la révision de la mesure du patient d'exception, qui corrige une zone grise ayant parfois permis des dérogations coûteuses et peu justifiables sur le plan clinique.

Pour consulter les recommandations de l'ACMG soumises dans le cadre des consultations prébudgétaires 2025-2026 du ministre des Finances du Québec, veuillez visiter : www.finances.gouv.qc.ca/ministere/outils_services/consultations_publiques/consultations_prebudgetaires/2025-2026/memoires/Asso_canadienne_medicament.pdf

____________________________ 1 Aviseo Conseil. Janvier 2022. Étude d'impact budgétaire d'une mise à jour plus fréquente de la liste des médicaments de la RAMQ.

À propos de l'Association canadienne du médicament générique

L'Association canadienne du médicament générique (ACMG) représente l'industrie canadienne du médicament générique. Cette industrie joue un rôle important dans le contrôle des coûts des soins de santé au Québec. Les médicaments génériques sont utilisés pour remplir plus de 81% de toutes les ordonnances, mais ne représentent que 25,2% des 11,4 milliards de dollars que les Québécois dépensent annuellement en médicaments d'ordonnance. Pour plus d'informations, visitez generiquescanadiens.ca.

À propos de Biosimilaires Canada

Biosimilaires Canada est une association nationale représentant l'industrie des médicaments biosimilaires au Canada. Nos entreprises membres sont à l'avant-garde du développement et de la commercialisation des médicaments biosimilaires à l'échelle mondiale. Biosimilaires Canada joue un rôle de premier plan en sensibilisant les parties prenantes canadiennes à l'innocuité et à l'efficacité des médicaments biosimilaires et en défendant des politiques favorisant leur approbation rapide, leur remboursement, leur adoption sur le marché et leur utilisation accrue. Biosimilaires Canada est une division de l'Association canadienne du médicament générique. Visitez-nous à biosimilairescanada.ca/#.

