MONTRÉAL, le 28 mai 2022 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (ACJ) a décerné le prestigieux prix Charles Bury aux nombreux avocats canadiens qui ont généreusement fourni des services juridiques bénévoles pour aider à défendre le droit des journalistes à faire des reportages sur des questions d'intérêt public important.

« Au cours des quatre dernières décennies, des dizaines et des dizaines d'avocats ont répondu aux appels nocturnes des présidents de l'ACJ, et se sont surpassés pour soutenir sans relâche le travail de défense de l'intérêt public de l'ACJ », a déclaré le président de l'ACJ, Brent Jolly.

« À une époque où la liberté de la presse est attaquée au Canada, ce prix rend hommage à ces personnes exceptionnelles qui se tiennent aux côtés des journalistes et les aident à faire respecter leurs droits et leurs libertés protégés par la Constitution. »

Le travail essentiel accompli par les avocats pour défendre la liberté des médias contre les empiètements du gouvernement et des organismes chargés de l'application de la loi a été clairement mis en évidence, une fois de plus, l'année dernière.

En juillet, notamment, l'ACJ, en partenariat avec une coalition d'organismes de presse et de groupes de défense de la liberté de la presse, a obtenu gain de cause auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui a exigé que la GRC accorde aux médias un accès complet aux barrages de Fairy Creek sur l'île de Vancouver.

Puis, en novembre, l'ACJ a dénoncé l'arrestation illégale de deux journalistes canadiens qui faisaient un reportage sur la construction d'un gazoduc controversé sur le territoire Wet'suwet'en dans le nord de la Colombie-Britannique. Avec l'aide d'un avocat, les accusations contre les deux journalistes ont été abandonnées.

« Dans de nombreux cas, les avocats sont intervenus pour protéger les journalistes contre les arrestations arbitraires et contre des accusations qui n'auraient jamais dû être portées », a déclaré M. Jolly.

« Trop souvent, la police et les gouvernements ont ciblé de manière disproportionnée les médias indépendants et les petites organisations médiatiques qui, autrement, n'auraient pas les moyens de se payer un avocat. Nous sommes profondément reconnaissants aux avocats qui ont assumé ce devoir pour aider à faire respecter le droit du public à savoir. »

Sean Hern, un avocat de Victoria, en Colombie-Britannique, qui a représenté l'ACJ et la coalition dans l'affaire Fairy Creek, a accepté le prix Bury, au nom de tous les avocats honorés, lors du gala annuel de l'ACJ ce soir à Montréal.

C'est la deuxième fois dans l'histoire de l'ACJ que des avocats spécialisés dans les médias sont reconnus pour leur travail. En 2009, les avocats Paul Schabas, Peter Jacobsen, Jason Gratl et John Norris, entre autres, ont été reconnus pour leur travail bénévole.

Le prix Charles Bury, anciennement appelé prix du président, est décerné dans des circonstances de mérite exceptionnel à des personnes ou des organisations qui ont apporté une contribution importante au journalisme canadien. Le prix a été renommé en l'honneur du journaliste chevronné et membre de longue date du conseil d'administration de l'ACJ, Charles Bury, décédé en février 2014.

L'année dernière, le prix Charles Bury de l'ACJ a récompensé les journalistes d'investigation et professeurs Fred Vallance-Jones et David McKie pour leur travail de pionniers dans le domaine du journalisme de données et du reportage assisté par ordinateur au Canada au cours des dernières décennies, tant dans les salles de presse que dans les salles de classe du pays.

Parmi les autres anciens lauréats du prix, citons la regrettée photojournaliste canadienne Zahra Kazemi (à titre posthume), le journaliste spécialisé dans les affaires criminelles du Journal de Montréal Michel Auger, la journaliste d'investigation de Radio-Canada Marie-Maude Denis, l'Aboriginal People's Television Network, J-Source et Massey College.

L'Association Canadienne des Journalistes est une organisation professionnelle qui compte plus de 1200 journalistes membres répartis à travers le Canada. Les principaux rôles de l'ACJ sont le travail de défense de l'intérêt public et le perfectionnement professionnel de ses membres.

