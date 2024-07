OTTAWA, ON, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Après un autre printemps calme et une hausse des niveaux d'offre, L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) a révisé à la baisse ses prévisions du marché résidentiel de la revente pour 2024 et 2025.

Depuis la publication des dernières prévisions de l'ACI en avril, les attentes concernant la baisse des taux d'intérêt cette année ont été revues à la baisse. L'offre s'est également accrue plus que prévu, car un grand nombre de propriétaires-vendeurs ont mis leur propriété à vendre au printemps, mais les acheteurs sont restés hésitants.

Alors que l'on s'attend toujours à ce que la baisse des taux d'intérêt ramène progressivement les acheteurs sur le marché, le ralentissement du marché au printemps et l'augmentation de l'offre ont entraîné une révision à la baisse des prévisions concernant les ventes et le prix moyen des propriétés.

Il est prévu qu'environ 472 395 propriétés résidentielles changeront de mains par l'entremise des systèmes MLS® canadiens en 2024, soit une hausse de 6,1 % par rapport à 2023.

En 2024, le prix moyen national d'une propriété devrait augmenter de 2,5 % sur une base annuelle, pour atteindre 694 393 $.

En 2025, les ventes résidentielles nationales devraient augmenter encore de 6,2 %, pour atteindre 501 902 unités à mesure que les taux d'intérêt continuent de diminuer et que la demande continue d'augmenter progressivement.

Le prix moyen national d'une propriété devrait augmenter de 5 % de 2024 à 2025, pour atteindre 729 319 $.

Chaque trimestre, l'ACI analyse les données des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes et met à jour ses prévisions sur les ventes résidentielles et le prix moyen des propriétés. L'ACI publiera ses prochaines prévisions le mardi 15 octobre 2024.

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) est l'une des plus importantes associations canadiennes à vocation unique. L'ACI œuvre au nom de plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités au Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des propriétaires-vendeurs.

