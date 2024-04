OTTAWA, ON, le 12 avril 2024 /CNW/ - Depuis des années, les courtiers et agents immobiliers de partout au pays préconisent la collaboration entre les paliers de gouvernement, le secteur immobilier, la société civile et les Canadiens pour s'attaquer à la crise du logement au pays. L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) se réjouit de l'approche exhaustive présentée dans le Plan du Canada sur le logement annoncé aujourd'hui par le gouvernement fédéral. Il s'agit de la première fois qu'il présente une approche systémique au logement et à la construction d'habitations, notamment en misant sur les compétences, le financement, les méthodes de construction, la réduction des obstacles entravant les approbations et l'infrastructure liée au logement.

Le Plan du Canada sur le logement est un plan extrêmement ambitieux qui reconnaît les problèmes d'offre et d'abordabilité dans tout le continuum du logement, et qui vise à s'y attaquer.

« Au Canada, les défis en matière de logement s'accroissent depuis plusieurs années, et aucun groupe ne peut les surmonter seul, indique Janice Myers, chef de la direction de l'ACI. Les courtiers et agents immobiliers de partout au pays préconisent depuis des années une approche collaborative multidimensionnelle. Nous sommes prêts à faire notre part. »

Les courtiers et agents immobiliers reconnaissent depuis longtemps que pour plusieurs Canadiens, la location est une étape nécessaire du parcours de l'accession à la propriété, et non pas l'objectif ultime. Les mesures présentées dans le plan appuient ce parcours. Le plan reconnaît le besoin de s'attaquer à l'équité en matière de logement, pour toutes les générations et les groupes en quête d'équité.

« Nous savons que de nombreux jeunes Canadiens sont peu optimistes quant à leur situation en matière de logement, ajoute Mme Myers. Le rêve de devenir propriétaire est bien réel, il est simplement hors de leur portée. »

Depuis près de 40 ans, l'ACI discute de solutions avec les élus et le gouvernement et fait des recommandations au nom de ses membres. Nous sommes heureux de constater que le Plan du Canada sur le logement tient compte de plusieurs des recommandations que nous avons formulées au cours des années pour faire face aux défis et répondre aux besoins des acheteurs, des propriétaires-vendeurs et des locataires canadiens, notamment :

une collaboration pancanadienne de tous les paliers de gouvernement et partenaires du secteur;

une importance accordée à l'augmentation de l'offre de logements et à l'abordabilité du logement dans tout le continuum;

un arrimage du financement fédéral des infrastructures au logement;

une importance accordée aux innovations en matière de logement;

un plan pour attirer et soutenir une main-d'œuvre qualifiée pour la construction d'habitations;

des mesures pour aider les acheteurs à acquérir une première propriété.

Nous sommes impatients d'examiner le contenu des mesures législatives qui seront énoncées dans le budget fédéral de 2024, le mardi 16 avril 2024.

