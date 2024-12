L'achat québécois propulsé par les marchés publics

QUÉBEC, le 20 déc. 2024 /CNW/ - La Stratégie gouvernementale des marchés publics, annoncée en février 2022 et déployée jusqu'en 2025-2026, porte ses fruits : la valeur des acquisitions publiques auprès des entreprises québécoises a représenté 4,6 milliards de dollars en 2023-2024. En fonction des données recueillies du 1ᵉʳ avril 2023 au 31 mars 2024, Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, annonce que 87 % des objectifs de la Stratégie ont déjà été atteints.

« Plusieurs mesures faisant la promotion de l'achat québécois et régional se démarquent particulièrement », note-t-elle. « Désormais, en approvisionnement, par exemple, plus de 50 % de la valeur des contrats conclus l'ont été avec des contractants québécois. Par ailleurs, 54 % des contractants proviennent maintenant de régions autres que Montréal et la Capitale-Nationale », souligne la ministre LeBel. « Quant à notre volonté que tous les établissements des réseaux se dotent d'une cible d'achat d'aliments québécois à ce jour, nous sommes très près de la ligne d'arrivée avec 92 % des établissements qui ont emboité le pas. »

Pour la ministre, c'est la preuve que le gouvernement du Québec a mis les bouchées doubles pour aider les entreprises d'ici à prospérer davantage à l'aide des marchés publics. « C'est notable! Notre stratégie a permis de générer des retombées économiques significatives pour le Québec : si l'on regarde la valeur des acquisitions auprès des entreprises d'ici, ça représente une hausse de 1,2 G$ par rapport à une situation où la Stratégie n'aurait pas été mise en place », indique-t-elle. De plus, l'impact positif sur le PIB du Québec est estimé à 2,1 G$, notamment en raison de la réduction nette des importations de 1,3 G$.

Rappelons que la Stratégie repose sur quatre grands objectifs : accroître l'achat d'aliments québécois et les acquisitions responsables, favoriser l'innovation, rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises québécoises et les processus d'acquisition plus performants.

Liens connexes :

www.tresor.gouv.qc.ca

Stratégie gouvernementale des marchés publics : bilan de mi-parcours

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Source : Marylène Le Houillier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Tél. : 1 819 383-6625 ; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]