L'achat local est essentiel à la profitabilité de 73 % des PME québécoises

MONTRÉAL, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Alors que la période des Fêtes est à nos portes, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dévoile des résultats de sondage sur l'importance cruciale de l'achat local pour les PME du Québec. Les résultats sont sans appel : 73 % des PME québécoises affirment que les ventes provenant de l'achat local sont essentielles à la rentabilité de leur entreprise, proportion atteignant 78 % dans le secteur du commerce de détail.

Le sondage de la FCEI illustre le rôle essentiel des consommateurs pour les PME :

Chaque dollar dépensé dans une PME permet de garder 0,66 $ dans l’économie locale, comparativement à 0,11 $ lorsque l’argent se retrouve entre les mains d’une multinationale. (Groupe CNW/Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal))

Selon 58 % des PME, l'achat local représente une proportion de 26 % ou plus de leurs revenus d'entreprise. Quant aux PME du secteur du commerce de détail, cette proportion atteint 79 %.

Pour 55 % des PME, l'augmentation de l'achat local a contribué à maintenir la viabilité de leur entreprise. Ce chiffre s'élève à 70 % lorsqu'il s'agit de PME œuvrant dans le commerce de détail.

D'après 52 % des PME, les campagnes d'achat local influencent réellement le comportement des consommateurs envers leur entreprise. Cette proportion passe à 70 % pour celles du commerce de détail.

Selon 52 % des entrepreneurs, les consommateurs ne vont pas prioriser l'achat local durant la période des Fêtes 2024. Cette proportion est à 58 % pour le commerce de détail.

Pour 39 % des PME, les Fêtes sont une période de vente très importante pour la rentabilité de leur entreprise. Cette proportion augmente à 70 % pour le secteur du commerce de détail.

« Nos résultats sont sans appel : l'achat local est bien plus qu'un simple geste de soutien : c'est un choix économique et social qui maintient des emplois, soutient des familles et préserve la vitalité de nos collectivités. Acheter local, c'est aussi un choix permettant de bénéficier d'un service plus humain et de soutenir des entrepreneurs passionnés qui redonnent à leurs collectivités », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Les commerces de proximité offrent des prix compétitifs

Alors que nos commerces de proximité sont encore freinés par l'augmentation de leurs coûts d'exploitation, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les problèmes de fonds de roulement, la grève chez Postes Canada est un coup dur supplémentaire à encaisser. Les consommateurs pensent peut-être sauver du temps et de l'argent sur les dernières emplettes en privilégiant les géants en ligne. Pourtant, les PME offrent des prix compétitifs. En effet, les résultats du coup de sonde de la FCEI révèlent que 68 % des commerces de proximité au Québec proposent des prix concurrentiels comparativement aux magasins à grande surface et aux géants de la vente en ligne.

La FCEI rappelle que selon son évaluation, chaque dollar dépensé dans une PME permet de garder 0,66 $ dans l'économie locale, comparativement à 0,11 $ lorsque l'argent se retrouve entre les mains d'une multinationale et 0,08 $ pour les géants en ligne.

« Bien que l'année a été rude pour les PME, nous pouvons la terminer sur une bonne note. Durant la saison cruciale que représente le magasinage des Fêtes pour le commerce de détail, le choix d'acheter local change la vie des détaillants. Pour les cadeaux qui restent sur la liste, j'invite la population à se déplacer dans les commerces locaux. On peut trouver les mêmes prix dans les petits commerces d'ici et faire une différence majeure pour notre économie », conclut M. Vincent.

