L'achat local a été un facteur de survie pour 3 PME sur 10, dévoile un sondage exclusif de la FCEI

MONTRÉAL, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - Les restrictions économiques mises en place depuis le début de la pandémie ont bousculé les comportements des consommateurs selon 80 % des dirigeants de PME québécoises. Ces derniers estiment que l'achat local a fait une grande différence pour les aider dans leurs affaires à travers ces moments difficiles. En effet, l'augmentation des achats a favorisé la survie de 29 % des PME du Québec. Cependant, deux PME sur cinq déclarent que les coûts de l'utilisation des cartes de crédit ou les frais de livraison pèsent encore trop sur leurs marges bénéficiaires, alors que ces services ont augmenté dans le contexte de la pandémie. C'est ce que dévoile un tout nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) au sujet de l'achat local.

« Depuis le début de la pandémie, nous avons mis beaucoup d'énergie dans notre campagne #JechoisisPME pour convaincre les citoyens qu'ils pouvaient faire une différence dans le sauvetage de leurs commerces locaux frappés de plein fouet par les restrictions économiques. Les résultats de notre sondage démontrent que l'achat local a contribué à sauver des milliers de PME au Québec. Il faut continuer les efforts en matière de consommation dans les commerces de proximité, car la pandémie n'est pas terminée. En plus d'être écrasées par un endettement contracté pour traverser la crise, il faudra deux ans aux PME en voie de rétablissement pour retrouver un niveau d'activité normal », affirme François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

L'augmentation des achats dans les commerces locaux a été favorable pour 37 % des PME. Trois entrepreneurs sur cinq estiment que les campagnes de sensibilisation ont permis de changer les comportements des consommateurs.

Augmentation des ventes depuis les 6 derniers mois, mais toujours des défis pour les PME

La FCEI a sondé les PME sur l'augmentation de leurs ventes engendrées par l'achat local :

41 % ont connu une augmentation des ventes de 1 % à 10 %;

27 % ont connu une augmentation des ventes de 11 % à 25 %;

12 % ont connu une augmentation des ventes de plus de 26 %.

Bien que ces chiffres soient très encourageants, des défis sont toujours présents et freinent les dirigeants d'entreprise. En effet, pour certaines PME, l'achat local a engendré plus de revenus, mais ceux-ci servent à payer des dépenses plus importantes. Pour 41 % d'entre elles, les changements de comportement des consommateurs liés à la COVID-19, comme l'utilisation des cartes de crédit et l'impact des coûts de livraison, ont eu comme impact de diminuer la marge bénéficiaire générée grâce à l'achat local. Le sondage démontre aussi que pour deux PME sur cinq, il est difficile de tirer son épingle du jeu comparativement aux géants du commerce électronique, notamment sur le plan des délais et des coûts de livraison.

« Les PME ne peuvent pas investir comme les géants du web dans le marketing en ligne ou dans les livraisons, mais elles offrent un service plus personnalisé que ces derniers. Les consommateurs peuvent réellement faire une différence en trouvant leur commerce local en ligne ou en se rendant sur place pour faire leurs achats. Chaque dollar dépensé dans un commerce de proximité renforce notre économie et participe à la relance des PME », ajoute Clémence Joly, analyste des politiques à la FCEI.

Les PME demandent d'intensifier les actions pour l'achat local

Les propriétaires de PME souhaitent que le gouvernement soit plus offensif concernant l'achat local et soulèvent certaines mesures qui iraient dans ce sens :

Encourager les ministères et les agences gouvernementales à s'approvisionner davantage auprès des PME locales, tout en respectant les accords internationaux (53 %)

Intensifier les campagnes de communication visant à encourager l'achat local (exemples : publicités, promotions des commerces locaux) (44 %)

Prévoir une portion de contenu local dans les appels d'offres publics et semi-publics tout en respectant les accords internationaux (34 %)

Aider les PME à mettre au point des solutions de vente en ligne pour leurs clients (32 %) et concevoir un site web réservé aux achats québécois pour concurrencer les géants de la vente en ligne (29 %)

Proposer des programmes visant à soutenir la compétitivité des PME sur le plan de la livraison et des services après-vente (25 %)

« Le gouvernement du Québec a été très actif concernant l'achat local des citoyens, notamment via ses campagnes de sensibilisation et son appui à la création du Panier bleu. Les PME demandent que l'action se poursuive et s'accélère. Le gouvernement du Québec a tout intérêt à ce que l'achat local soit l'une des priorités de son plan de relance économique. La FCEI offre sa pleine collaboration au gouvernement sur cet enjeu central et poursuivra ses efforts continus pour faire de la consommation locale une pratique citoyenne de tous les jours », conclut M. Vincent.

