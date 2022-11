L'ACESI lance le rapport Statistiques sur la formation des infirmières et infirmiers au Canada, 2020-2021

OTTAWA, ON, le 22 nov. 2022 /CNW/ - L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (« ACESI ») a publié aujourd'hui une déclaration annonçant son rapport Statistiques sur la formation des infirmières et infirmiers au Canada, 2020-2021 -- effectifs infirmières et infirmiers autorisés, production canadienne : nouvelle offre potentielle, (le « rapport »).

« L'ACESI est heureuse de présenter son rapport statistique annuel pour appuyer la planification des ressources humaines en santé dans les secteurs des services infirmiers et de la formation en sciences infirmières. Cela démontre les solides partenariats qui existent entre les organismes nationaux, provinciaux et territoriaux ainsi que les relations de collaboration efficaces avec de multiples intervenants, » a déclaré Cynthia Baker, directrice générale de l'ACESI.

Les faits saillants du rapport comprennent ce qui suit :

12 780 étudiantes ont obtenu leur diplôme des programmes pour accéder à la pratique pour les infirmières autorisées en 2021 (2 302 diplômes québécois et 10 478 baccalauréats) (graphique, page 9), ce qui représente une tendance continue à la hausse par rapport aux 4 833 qui ont obtenu leur diplôme en 2000.

16 626 étudiantes ont été admises aux programmes pour accéder à la pratique des infirmières autorisées en 2020-2021 (3 749 diplômes québécois et 12 877 baccalauréats) (graphique, page 8), soit 753 admissions de plus qu'en 2019-2020.

Statistique Canada rapporte que le nombre de postes vacants pour les postes professionnels en soins infirmiers (qui comprend « les coordonnateurs et les superviseurs des soins infirmiers, les infirmiers autorisés, les infirmiers psychiatriques autorisés et les infirmiers diplômés ») en 2018-2019, avant la pandémie de COVID-19, était de 11 615 postes vacants en moyenne (T4 2018-T1 2020). De septembre 2020 à décembre 2021 (la plage de données de cette enquête), Statistique Canada rapporte, en moyenne, 22 641 postes vacants.

Il y avait 616 diplômées des programmes de formation des infirmières praticiennes en 2021 (graphique, page 15).

Il y a eu 772 admissions dans les programmes d'infirmières praticiennes en 2020-2021 (graphique, page 14).

35,4 % des écoles offraient un programme de baccalauréat accéléré (tableau, page 16).

En 2021, les écoles n'ont pas été en mesure de pourvoir 52 postes à temps plein dans le corps professoral. Les écoles prévoient un besoin d'embaucher 543 membres du corps professoral à temps plein (340 postes permanents, 103 postes contractuels) en 2022.

97 membres du corps professoral permanents ont pris leur retraite en 2021.

« Bien que le système de soins de santé du Canada connaisse une grave pénurie d'infirmières, le rapport d'enquête annuel montre que les diplômées des écoles en sciences infirmières sont parmi les plus élevés jamais enregistrées. Le rapport montre également que le nombre de membres du corps professoral de sciences infirmières disponibles pour former la prochaine génération d'infirmières diminue en raison des départs à la retraite. Bien que le système de santé ait besoin de plus d'infirmières autorisées en raison du vieillissement de la population et de la COVID-19, la rétention des effectifs infirmiers semble être l'enjeu essentiel. Les conditions de travail doivent être revues pour retenir à la fois les nouvelles diplômées et les infirmières expérimentées. De plus, les écoles de sciences infirmières ont besoin de soutien si elles veulent poursuivre leur croissance, » a déclaré Cynthia Baker. « Les gouvernements doivent travailler avec les écoles de sciences infirmières pour investir de manière stratégique dans une formation en sciences infirmières de qualité grâce à un financement, des ressources et un soutien afin de garantir que les diplômées en sciences infirmières sont cliniquement compétentes, résilientes sur le plan émotionnel et engagées. »

À propos de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières

L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) est le porte-parole national pour la formation infirmière, la recherche et le scholarship et représente le baccalauréat et les études supérieures des programmes de sciences infirmières au Canada. La mission de l'ACESI consiste à orienter la formation infirmière et l'avancement des connaissances en sciences infirmières pour appuyer une meilleure santé des Canadiennes et des Canadiens.

SOURCE Association canadienne des écoles de sciences infirmières

Renseignements: Association canadienne des écoles de sciences infirmières, Téléphone : 613 235-3150, Courriel : [email protected], Site Web : www.casn.ca