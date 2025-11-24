OTTAWA, ON, le 24 nov. 2025 /CNW/ - L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) et la Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE) sont fières d'annoncer la signature d'un accord actualisé de reconnaissance mutuelle en matière d'agrément, marquant une étape importante dans la collaboration internationale en formation infirmière.

Cet accord historique confirme la crédibilité et l'intégrité des processus d'agrément de chaque organisme, favorisant l'assurance de la qualité dans les programmes de baccalauréat et de cycles supérieurs en sciences infirmières au Canada et aux États-Unis. Il reflète un engagement commun envers l'excellence en formation infirmière et soutient la mobilité des étudiantes et étudiants ainsi que des diplômées et diplômés en sciences infirmières entre les deux pays. Grâce à cette reconnaissance mutuelle, les diplômés de programmes agréés pourraient bénéficier de meilleures possibilités de formation, de reconnaissance des titres et de perspectives professionnelles au Canada et aux États-Unis.

« Cet accord témoigne de notre engagement commun à faire progresser la formation infirmière et à veiller à ce que les diplômées et diplômés soient préparés à répondre aux besoins changeants de nos populations en matière de soins de santé », a déclaré Suzanne Harrison, présidente de l'ACESI. « En reconnaissant nos processus d'agrément respectifs, nous favorisons une plus grande transparence, une collaboration accrue et une formation infirmière de qualité au-delà des frontières. »

L'accord renouvelé renforce un cadre de coopération de longue date entre l'ACESI et la CCNE pour la reconnaissance mutuelle des programmes d'agrément. Tout en reconnaissant des différences d'approche et de critères, les deux organismes soulignent la convergence de leurs missions, normes et méthodologies.

« Ce partenariat accroît les possibilités de perfectionnement et d'emploi pour les diplômées et diplômés en sciences infirmières dans les deux pays », a affirmé Lori Escallier, présidente du conseil des commissaires de la CCNE. « Il renforce également notre objectif commun de promouvoir une formation infirmière de haute qualité et favorise une collaboration authentique au-delà des frontières pour faire progresser nos missions respectives. »

L'accord sera en vigueur de novembre 2025 à octobre 2035, avec des dispositions pour révision et renouvellement. L'ACESI et la CCNE identifieront l'accord sur leurs sites Web et dans les publications pertinentes.

L'ACESI, organisme national d'agrément pour la formation infirmière au Canada, et la CCNE, organisme national d'agrément pour les programmes de baccalauréat et de cycles supérieurs aux États-Unis, ont une longue tradition de promotion de l'excellence en formation infirmière. Leur collaboration reflète un engagement plus large à renforcer l'effectif infirmier et à relever les défis mondiaux en matière de santé par la formation.

« Cet accord soutient notre mission de diriger la formation et le scholarship en sciences infirmières dans l'intérêt d'une population canadienne en meilleure santé », a déclaré Jean Daniel Jacob, directeur général de l'ACESI. « Il s'inscrit également dans les efforts continus de l'ACESI pour rehausser la qualité des soins grâce à une formation de qualité, comme le précise notre plan stratégique 2023-2028. »

À propos de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières

L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) est le porte-parole national en matière de formation, de recherche et de scholarship en sciences infirmières, et représente les programmes de baccalauréat et d'études supérieures en sciences infirmières à travers le Canada. La raison d'être de l'ACESI consiste à orienter la formation infirmière et le scholarship en sciences infirmières pour appuyer une meilleure santé des Canadiennes et des Canadiens.

