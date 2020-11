L'accès au nouveau programme-cycle préscolaire - Accueilli positivement par la Fédération autonome de l'enseignement

MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) tient à saluer la décision du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, de rendre accessible dès maintenant le nouveau programme-cycle d'éducation préscolaire qui sera implanté dans les écoles lors de l'année scolaire 2021-2022. Ceci permettra aux enseignantes et aux enseignants de se l'approprier à leur propre rythme, particulièrement dans le contexte des nombreux chambardements vécus depuis le printemps dernier.

Rappelons que ce nouveau programme préscolaire, destiné aux enfants qui fréquentent la maternelle 4 ans et la maternelle 5 ans, a notamment été élaboré avec l'expertise des profs sur le terrain. « On doit reconnaitre, avec ce nouveau programme, l'importance de poser des gestes concrets pour favoriser le développement global des élèves du préscolaire, dans les cinq domaines visés, soit physique, moteur, affectif, social, langagier et cognitif, mais aussi de mettre en œuvre des interventions préventives basées sur les recommandations du personnel enseignant. Les enseignantes et enseignants du préscolaire 4 ans trouveront de nombreuses similitudes entre le programme actuel et le projet de programme proposé par le MEES. Pour leur part, les enseignantes et enseignants du préscolaire 5 ans bénéficieront d'une version grandement bonifiée de leur programme, présenté dans le Programme de formation de l'école québécoise (PFÉQ) en 2001 », souligne Nathalie Morel, vice-présidente à la vie professionnelle à la FAE.

Des pistes de réflexion

En plus de souligner l'initiative du gouvernement à cet égard, la FAE souhaite porter à l'attention du ministre de l'Éducation la condition essentielle de rendre disponibles plus de ressources et de services complémentaires à l'éducation préscolaire, de sorte que l'intervention précoce puisse être optimale et ne repose pas uniquement sur les épaules des enseignantes et des enseignants.

À la lumière des travaux menés pour ce nouveau programme préscolaire, la FAE invite maintenant le ministre à mener des travaux de révision du PFÉQ en débutant par le 1er cycle du primaire, afin d'y retrouver, là aussi, des approches équilibrées, en restaurant le paradigme de l'enseignement au cœur du programme de formation.

