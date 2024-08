Le gouvernement du Canada octroie une aide financière de 1 547 459 dollars à L'Acadie de Chezzetcook

CHEZZETCOOK, NS, le 7 août 2024 /CNW/ - Depuis 1996, l'association L'Acadie de Chezzetcook est au service de la communauté acadienne et francophone de la région de Chezzetcook en Nouvelle-Écosse. Elle offre tout au long de l'année une gamme de services, de programmes et d'activités culturelles aux francophones et francophiles de la région. Ces dernières années, la communauté francophone de Chezzetcook a connu une croissance considérable, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services et d'activités en français dans la communauté.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, a annoncé l'octroi de 1 547 459 dollars à L'Acadie de Chezzetcook. Les fonds, provenant du Fonds pour les espaces communautaires du programme Développement des communautés de langue officielle de Patrimoine canadien, serviront à acheter et à rénover l'ancienne église de Saint-Anselme et son presbytère afin de mettre sur pied le Centre acadien de l'Anse de Chezzetcook.

L'ancienne église deviendra un lieu de rencontre, un espace culturel et un endroit destiné à l'interprétation, aux arts visuels et à l'art performatif, ainsi qu'à la sensibilisation culturelle.

En plus de l'ancienne église, L'Acadie de Chezzetcook achètera l'ancien presbytère et rénovera les pièces du bâtiment pour en faire un centre communautaire. La communauté et les organismes à but non lucratif utiliseront ce centre pour promouvoir les initiatives locales, les artistes et surtout l'épanouissement des identités culturelles francophones et acadiennes. Le centre communautaire comprendra des salles polyvalentes, des bureaux collaboratifs pour les organisations à but non lucratif, une cuisine communautaire et un logement à court terme pour les artistes en résidence et les travailleurs à court terme.

La construction du Centre acadien de l'Anse de Chezzetcook permettra à l'association d'offrir plus de services et d'activités à la communauté acadienne et francophone de la région, qui est en pleine croissance.

Citations

« Les communautés acadiennes et francophones méritent d'avoir accès à des services locaux de qualité. Le financement annoncé aujourd'hui pour L'Acadie de Chezzetcook permet aux Néo-Écossais d'accéder à ces services et de disposer d'un espace dédié pour apprendre, célébrer et grandir ensemble. »

-- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« L'église de Saint-Anselme a longtemps été le centre de la communauté acadienne de la région de Ouest-Chezzetcook et Grand-Désert. Elle a également joué un rôle essentiel dans la préservation de la langue française dans la région. La fermeture de l'église risquait d'entraîner la perte d'une partie de la culture et de la riche histoire de la communauté. Heureusement, grâce aux fonds accordés par le gouvernement fédéral, on peut entamer l'aménagement du Centre acadien de Chezzetcook. Le centre communautaire permettra à la communauté acadienne de continuer à s'épanouir et d'inviter les gens à découvrir la magie de l'Acadie de Chezzetcook. »

-- Cameron DeBaie, président, L'Acadie de Chezzetcook

Les faits en bref

Créée en 1996, l'association L'Acadie de Chezzetcook représente les Acadiens et les francophones vivant dans la région de Grand-Désert et Chezzetcook en Nouvelle-Écosse. Elle propose une programmation estivale dans un lieu historique doté d'un centre d'accueil et élargit sa mission en offrant une gamme de services et d'activités socioculturelles aux francophones et francophiles de la région tout au long de l'année. En 2014, L'Acadie de Chezzetcook est devenue membre de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse.

Le Fonds pour les espaces communautaires offre du financement aux communautés de langue officielle en situation minoritaire pour des projets de construction de nouveaux espaces communautaires et culturels, de rénovation et de modernisation d'infrastructures et d'espaces polyvalents dans davantage de centres communautaires non rattachés à des institutions d'enseignement. Ces lieux de rassemblement, propices aux échanges, contribueront au développement individuel et social de la communauté.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 permettra d'injecter 47 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans dans les projets de construction liés aux infrastructures éducatives communautaires au sein des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 14,8 millions de dollars versés par année dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 et aux 80 millions de dollars annoncés dans le Budget de 2021 et réservés pour les infrastructures éducatives dans les communautés.

