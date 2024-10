OTTAWA, ON, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), près de 3 propriétaires de PME sur 4 (74 %) sont préoccupés par l'absence de plan pour rétablir l'équilibre budgétaire, alors que le Canada continue d'accumuler les déficits et d'augmenter sa dette.

Ces 10 dernières années, la dette du gouvernement fédéral a presque doublé entre les exercices 2012-2013 et 2022-2023, passant de 602,4 milliards de dollars à 1 173 milliards de dollars.

« Le gouvernement fédéral doit présenter un échéancier de retour à l'équilibre budgétaire. Notre économie et nos entrepreneurs ne peuvent pas soutenir ce niveau de dette éternellement. Les frais annuels de la dette publique sont beaucoup trop élevés. Cet argent pourrait servir à réduire les taxes et impôts ainsi que les coûts d'exploitation », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Tout l'argent perçu avec la taxe sur les produits et services (TPS) au Canada couvre à peine les intérêts annuels de la dette nationale de 54 G$. Cela représente l'équivalent des budgets 2024-2025 combinés du Manitoba, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador.

De plus, les frais de la dette publique fédérale devraient atteindre 64,3 G$ en 2028-2029 à cause de l'augmentation des besoins en emprunts et de la hausse des taux d'intérêt effectifs. Le montant qui servira à payer les frais de la dette en 2028-2029 représente l'équivalent de ce qui aurait pu permettre d'éliminer en même temps la TPS, la taxe sur l'énergie, les droits de douane à l'importation ainsi que les taxes et droits d'accise lors de l'exercice 2022-2023.

« Augmenter les taxes et les impôts n'est pas une solution viable. Ottawa doit arrêter d'agir comme s'il pouvait dépenser sans compter », ajoute M. Guénette. Pour redresser les finances publiques, la FCEI recommande au gouvernement fédéral de prendre les mesures suivantes :

adopter un plan clair de retour à l'équilibre budgétaire, assorti d'indicateurs précis permettant de mesurer les progrès accomplis, pour mettre fin au cycle des déficits;

adopter une cible budgétaire qui permettra vraiment de réduire le déficit et la dette;

s'engager à réaliser les examens internes qui s'imposent pour réduire la taille et le coût de la fonction publique fédérale;

geler le budget de fonctionnement de tous les ministères à leurs niveaux actuels;

instaurer des lois pour limiter les dépenses du gouvernement en dehors des situations de crise mondiale;

éviter de mettre en place de nouveaux programmes sociaux ou d'élargir ceux qui existent déjà;

vendre des actifs qui appartiennent au gouvernement (p. ex., sociétés d'État, terrains, immeubles), quand c'est possible.

« Les entrepreneurs savent très bien que les déficits d'aujourd'hui se traduiront par plus de taxes et d'impôts demain. Les déficits récurrents dissuadent les entrepreneurs potentiels de se lancer en affaires et les entrepreneurs actuels d'investir pour développer leur entreprise. Le gouvernement fédéral doit freiner sa tendance à dépenser et instaurer des cibles budgétaires strictes pour contrôler ses dépenses. L'Énoncé économique de l'automne 2024 et le Budget 2025 sont d'excellentes occasions de commencer », conclut Juliette Nicolaÿ, analyste des politiques à la FCEI et coauteure du rapport.

Consultez le rapport intégral .

