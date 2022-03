MISSISSAUGA, ON, le 21 mars 2022 /CNW/ - KYE Pharmaceuticals Inc. (« KYE »), une entreprise privée basée à Mississauga, en Ontario et ayant pour mission de proposer des remèdes répondant à des besoins cliniques non comblés, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait déposé sa présentation de nouveau médicament (PNM) à Santé Canada en vue de l'examen réglementaire et l'approbation de son traitement AccruferMD (maltol ferrique).

S'il est approuvé, le AccruferMD serait la première thérapie orale d'ordonnance pour les carences en fer sanctionnée par Santé Canada; son approbation subséquente de mise en marché devrait alors se concrétiser au cours du premier semestre de 2023.

Doug Reynolds, président de KYE, a déclaré : « Les équipes de Shield et de KYE ont travaillé sans relâche pour achever en quelques mois la PNM pour le Canada, et je suis extrêmement heureux d'avoir franchi cette étape. »

José A. Menoyo, MD, médecin-chef chez Shield, a ajouté : « Nous sommes ravis de la rapidité des progrès réalisés en partenariat avec KYE depuis la signature de l'accord de licence en janvier. Les deux organisations ont fait preuve d'une remarquable collaboration et sont déterminées à mettre le plus vite possible l'AccruferMD à la disposition des patients canadiens souffrant d'une carence en fer. Shield Therapeutics s'engage à fournir l'AccruferMD/FeraccruMD aux patients souffrant de carence en fer dans le monde entier, et le Canada est un élément important de cette mission. »

À propos de AccruferMD/ FeraccruMD

AccruferMD/FeraccruMD (maltol ferrique) est une nouvelle thérapie orale stable non sodique pour les adultes souffrant d'une carence en fer, avec ou sans anémie. AccruferMD/FeraccruMD propose un nouveau mécanisme d'absorption qui diffère des autres thérapies orales ferreuses, et s'est avéré efficace et bien tolérée dans une série d'essais cliniques. De plus amples informations sur AccruferMD/FeraccruMD, incluant des renseignements sur l'étiquetage aux États-Unis et dans l'UE, sont disponibles à l'adresse suivante : www.accrufer.com et www.feraccru.com.

À propos de KYE Pharmaceuticals

KYE Pharmaceuticals est une entreprise privée dont le siège social est situé au Canada et qui vise à proposer des médicaments qui répondent à des besoins cliniques importants et non comblés. KYE a accordé des licences pour de nombreux produits novateurs et a été fondée sur un esprit d'entrepreneuriat, qui optimise les forces de notre équipe et apporte une valeur unique à nos partenaires, aux professionnels de la santé canadiens et, surtout, à nos patients. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.kyepharma.com .

À propos de Shield Therapeutics plc

Shield est une société pharmaceutique de stade commercial, spécialisée dans la lutte contre les carences en fer avec son produit vedette, le AccruferMD/FeraccruMD (maltol ferrique). Le Groupe a lancé AccruferMD aux États-Unis, et FeraccruMD est commercialisé au Royaume-Uni et dans l'Union européenne par Norgine B.V., qui détient également les droits de commercialisation pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Shield a également un accord de licence exclusive avec la Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co., Ltd., pour le développement et la commercialisation de AccruferMD/FeraccruMD en Chine, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan, avec la Korea Pharma Co., Ltd. Pour la République de Corée, et avec KYE Pharmaceuticals Inc. Pour le Canada.

Le AccruferMD/FeraccruMD est couvert par un brevet jusqu'au milieu des années 2030.

AccruferMD/FeraccruMD sont des marques déposées du groupe Shield.

