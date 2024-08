La carence en fer est un problème de santé publique : on estime que 6 ou 7 % des personnes vivant au Canada souffrent d'une carence en fer et on considère qu'environ 2 % de la population est atteinte d'anémie ferriprive (anémie causée par une carence en fer) 1 .

Les symptômes de la carence en fer et de l'anémie ferriprive peuvent être débilitants et avoir une incidence importante sur la santé, la productivité au travail et la qualité de vie des adultes 2,3 .

. ACCRUFeR est le seul traitement oral à base de fer approuvé comme médicament d'ordonnance au Canada .

MISSISSAUGA, ON, le 27 août 2024 /CNW/ - Kye Pharmaceuticals Inc. (« Kye »), une entreprise biopharmaceutique à l'étape de commercialisation axée sur l'identification, l'homologation et la commercialisation de médicaments novateurs pour les patients au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'ACCRUFeR (maltol ferrique) a reçu une autorisation de mise en marché en tant que médicament d'ordonnance au Canada pour le traitement des adultes atteints d'anémie ferriprive qui ne réagissent pas ou qui sont intolérants à d'autres préparations orales à base de fer. ACCRUFeR est actuellement la seule option de traitement oral uniquement sur ordonnance indiquée pour le traitement de la carence en fer et de l'anémie ferriprive au Canada.

ACCRUFeR® est un traitement novateur administré par voie orale, stable, qui n'est pas à base de sel ni polysaccharidique et qui est composée de fer ferrique (Fe3+) stable lié à un dérivé de sucre naturel, le maltol, pour former un complexe. Contrairement aux suppléments en fer oraux traditionnels contenant du fer ferreux (Fe2+), il a été démontré que le Fe3+ offre une tolérabilité améliorée4. Le complexe maltol protège le fer lors de son passage dans l'estomac, réduisant ainsi les effets secondaires gastro-intestinaux5,6.

« En tant que seul traitement oral sur ordonnance contre la carence en fer au Canada, ACCRUFeR est une option intéressante entre les suppléments en fer en vente libre et les préparations intraveineuses plus invasives », a déclaré John McKendry, président et directeur général de Kye Pharmaceuticals. « En faisant progresser notre partenariat avec Shield Therapeutics, nous contribuons à remplir notre mission qui consiste à homologuer et à commercialiser davantage de médicaments d'ordonnance novateurs pour répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits au Canada. »

Anders Lundstrom, directeur général par intérim de Shield, a déclaré : « Nous sommes ravis des progrès réalisés en partenariat avec Kye depuis la signature du contrat de licence en janvier 2022. Les deux organisations ont fait preuve d'une excellente collaboration et sont déterminées à mettre ACCRUFeR® à la disposition des patients canadiens qui souffrent d'une carence en fer le plus rapidement possible. Shield Therapeutics s'est engagé à offrir ACCRUFeR® aux patients souffrant d'une carence en fer dans le monde entier, et le Canada est un élément important de cette mission. »

À propos de la carence en fer et de l'anémie ferriprive

Les taux de fer cliniquement faibles (carence en fer) et l'anémie qui y est associée (anémie ferriprive) peuvent causer de graves problèmes de santé chez les adultes de tous âges, qu'ils soient atteints ou non de maladies sous-jacentes3. L'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) estime que 6,1 % de la population canadienne totale souffre d'une carence en fer, les femmes étant touchées de façon disproportionnée (8,3 %) par rapport aux hommes (4 %)1.

À propos d'ACCRUFeR®

En tant que seul traitement d'ordonnance oral à base de fer approuvé par Santé Canada pour le traitement de la carence en fer et de l'anémie ferriprive, ACCRUFeR peut répondre à un important besoin médical non satisfait autant pour les médecins que les patients. Les effets secondaires gastro-intestinaux présentent un défi majeur dans l'adhésion aux suppléments en fer oraux traditionnels à base de sel7. Au cours d'essais cliniques, il a été démontré qu'ACCRUFeR® corrige la carence en fer en normalisant les marqueurs sériques de fer et qu'il est bien toléré chez des populations de patients diversifiées8. Pour en savoir plus sur ACCRUFeR®, visitez la page : https://fr.kyepharma.com/ .

À propos de Shield Therapeutics plc

Shield est une société de produits pharmaceutiques spécialisés à l'étape de commercialisation qui fournit ACCRUFeR® (maltol ferrique), un produit pharmaceutique novateur et différencié, pour répondre à un besoin important non satisfait chez les patients souffrant d'une carence en fer, avec ou sans anémie. La société a lancé ACCRUFeR® aux États-Unis dans le cadre d'une entente commerciale pluriannuelle exclusive avec Viatris Inc. (Viatris). À l'extérieur des États-Unis, la société a accordé une licence sur les droits à quatre sociétés pharmaceutiques spécialisées. Feraccru® est commercialisé au Royaume-Uni et dans l'Union européenne par Norgine B.V. (Norgine), qui détient également les droits de commercialisation en Australie et en Nouvelle-Zélande. Shield a également conclu un contrat de licence exclusif avec Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co., Ltd. pour le développement et la commercialisation d'ACCRUFeR®/Feraccru® en Chine, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan; avec Korea Pharma Co., Ltd. pour la République de Corée (Korea Pharma) et avec Kye Pharmaceuticals Inc. pour le Canada. Pour en savoir plus sur Shield Therapeutics, consultez notre site Web à l'adresse www.shieldtherapeutics.com . ACCRUFeR®/Feraccru® sont des marques déposées de Shield Therapeutics.

À propos de Kye Pharmaceuticals Inc.

Kye est une société canadienne de produits pharmaceutiques spécialisés en pleine croissance qui s'engage à procurer de la valeur aux Canadiens en trouvant, en homologuant et en commercialisant des médicaments d'ordonnance novateurs qui, autrement, ne seraient pas accessibles aux patients du Canada. Grâce à un portefeuille croissant de médicaments novateurs, Kye couvre de nombreux domaines thérapeutiques, notamment la cardiologie, la psychiatrie, la pédiatrie, les maladies rares, l'hématologie, la neurologie et les troubles neuromusculaires. Kye Pharmaceuticals Inc. est une entreprise privée dont le siège social est situé à Toronto, qui est déterminée à proposer sur le marché canadien des médicaments qui répondent à d'importants besoins cliniques non satisfaits. Kye s'engage à homologuer et à lancer des médicaments qui comptent en offrant de meilleurs résultats à ses partenaires, aux professionnels de la santé canadiens et, surtout, aux patients de tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://fr.kyepharma.com/products .

