Kristelle Holliday remporte le prix Artiste dans la communauté 2022

QUÉBEC, le 1er mars 2023 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de s'associer au réseau Les Arts et la Ville pour décerner le prix Artiste dans la communauté à Kristelle Holliday pour le projet Quatre-Quarts. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $ lui a été remis par Honorine Youmbissi, directrice des communications et de la promotion des arts et des lettres au Conseil des arts et des lettres du Québec, lors de la remise des Prix Les arts et la ville, au foyer du Théâtre des muses à la Maison des arts de Laval, à Laval.

« L'ampleur de la mobilisation qu'a suscité le projet Quatre-Quarts est absolument exceptionnelle! Ce projet artistique innovant a fait appel à la participation des citoyens et citoyennes, des commerces et des organisations sur quatre ans, dans un contexte de grande activation de la vie culturelle à Sherbrooke. Que ce soit par les promenades-jasettes ou les fêtes de quartiers, ce projet d'envergure est une réelle ode au centre-ville sherbrookois, dans tout ce qu'il y a de beau, de moins beau, de grandiose et d'intime », ont mentionné les membres du jury.

Le projet Quatre-Quarts

Quatre-Quarts est un projet innovateur de quatre ans mis sur pied par le Théâtre des Petites Lanternes, en collaboration avec LaboKracBoom, la Maison des arts de la parole, et la Société d'histoire de Sherbrooke, visant à faire parler quatre quartiers du centre-ville de Sherbrooke.

Quatre-Quarts est une promenade théâtrale interactive et immersive qui a permis au public de découvrir, pendant quatre ans (2018-2022), les visages et anecdotes du passé, du présent et imaginer mêmes ceux du futur de quatre micro-quartiers du centre-ville de Sherbrooke. Pendant la première année (2018), il y a eu les promenades-jasettes du Centro dans le quartier Alexandre, le quartier des musées, le quartier Well Sud, et le quartier de la cathédrale. La deuxième année (2019) a fait place à des fêtes de quartiers inspirées des promenades de la première année, la troisième année (2020) a fait place à la COVID-19 et le tout a donc été conclu la quatrième et dernière année du projet (2021) à travers la grande promenade théâtrale qui s'est déroulée au centre-ville de Sherbrooke.

Kristelle Holliday

Kristelle Holliday a atterri à Sherbrooke avec un bagage riche en expériences, bâti à travers ses années en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Elle est l'initiatrice du théâtre de paysage au Théâtre des Petites Lanternes. Elle aime transporter le théâtre dans des espaces scéniques naturels, afin d'inviter le public dans une aventure qui lui permettra de répondre autrement à un lieu peut-être déjà connu. Directrice générale du Théâtre des Petites Lanternes depuis maintenant 9 ans et co-directrice artistique depuis 2018, elle est tombée amoureuse du théâtre de paysage lors d'une résidence avec la compagnie Wildworks en Angleterre.

Le prix Artiste dans la communauté est l'un des quatre Prix Les Arts et la Ville.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

À propos de Les Arts et la Ville

Le réseau Les Arts et la Ville outille les communautés des francophonies canadiennes afin qu'elles utilisent pleinement le potentiel de la culture pour développer durablement leurs milieux de vie et renforcer le tissu social. Son action est fondée sur l'information et la sensibilisation, la mobilisation et l'inspiration - par la mise en valeur de pratiques exemplaires - ainsi que la formation et l'accompagnement de ses membres.

