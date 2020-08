Kraft ravive la catégorie des tartinades avec le lancement de la nouvelle Tartinade aux noisettes et cacao

Kraft encourage les consommateurs à tenter le #DéfiNoisettesKraft et comparer sa nouvelle tartinade aux noisettes, sans huile de palme et dont la teneur en gras saturés est faible, avec d'autres

TORONTO, le 6 août 2020 /CNW/ - Beurre d'arachide Kraft annonce le lancement de sa nouvelle Tartinade aux noisettes et cacao Kraft, une tartinade riche et chocolatée qui ne contient pas d'huile de palme et dont la teneur en gras saturés est faible. Faite de vraies noisettes rôties et de cacao, la Tartinade aux noisettes et cacao Kraft est une tartinade chocolatée que toute la famille pourra savourer au déjeuner et lors des collations.

La Tartinade aux noisettes et cacao Kraft est la prochaine prétendante à la couronne de la catégorie. Elle est là pour révolutionner le monde des tartinades aux noisettes. Provenant des mêmes fabricants que la marque Canadienne bien-aimée, Beurre d'arachide Kraft, cette tartinade riche et crémeuse vous fera craquer pour la noisette. C'est pourquoi Kraft invite les Canadiens et Canadiennes à essayer le #DéfiNoisettesKraft et tester cette nouvelle tartinade. Plongez simplement dans le pot et comparez cette nouvelle tartinade aux noisettes à d'autres.

« Le beurre d'arachide Kraft est présent dans les foyers canadiens depuis plus de 60 ans, aidant les familles à rester unies pendant les repas et les collations, explique Daniel Gotlib, directeur principal, innovation et développement de marque à Kraft Heinz Canada. Nous sommes heureux d'entrer dans la catégorie des tartinades à base de noix grâce à la Tartinade aux noisettes et cacao Kraft. Kraft et nos Oursons emblématiques sont synonymes au beurre d'arachide, mais au cours de notre recherche, nos consommateurs nous ont dit que la marque peut s'agrandir naturellement avec d'autres beurres de noix. Nous sommes ravis d'apporter une tartinade unique à la catégorie, qui ne contient pas d'huile de palme et dont la teneur en gras saturés est faible. »

Kraft invite les Canadiens et Canadiennes à comparer sa tartinade aux noisettes avec leur préférée, et à partager ce qu'ils en pensent en utilisant #DéfiNoisettesKraft.

La Tartinade aux noisettes et cacao Kraft est parfaite pour les amateurs de choco-noisettes et ne contient pas de beurre d'arachide. Cette tartinade délicieusement parfaite est vendue partout au pays dans tous les épiceries.

Prêt à essayer le défi? Lancez-vous et partagez vos vidéos de test de goût en identifiant @kraftpeanutbutter_ca et #DéfiNoisettesKraft sur Instagram, ou @KraftPB et #DéfiNoisettesKraft sur Twitter.

À PROPOS DE KRAFT HEINZ CANADA

Kraft Heinz Canada est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au Canada et une filiale de Kraft Heinz (NASDAQ : KHC). Kraft Heinz Canada fabrique des produits savoureux et nourrissants de grande qualité pour toutes les occasions de repas, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. Les produits de Kraft Heinz Canada se trouvent dans plus de 97 pour cent des foyers canadiens. Parmi les marques emblématiques de l'entreprise, citons le beurre d'arachides Kraft, le ketchup Heinz, KD, le fromage à la crème Philadelphia, les vinaigrettes Renées, Jell-O, Classico, Kool-Aid, Maxwell House et Nabob. Kraft Heinz Canada est résolue à agir de manière responsable envers ses employés, notre planète et son entreprise. Pour obtenir plus d'informations, visitez www.kraftheinzcompany.com .

Renseignements: Demandes médias : Stephania Masoabo, [email protected], 514-247-1890