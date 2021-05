Kraft Heinz Canada se joint à Équipe Canada avant les Jeux de Tokyo 2020

TORONTO, le 18 mai 2021 /CNW/ - Équipe Canada est ravie d'accueillir Kraft Heinz Canada, une des marques les plus reconnues au pays, au sein de sa famille de partenaires. Le Comité olympique canadien (COC) et Kraft Heinz Canada ont annoncé un partenariat de quatre ans mardi, qui fait de l'entreprise un Supporteur officiel de l'organisation. L'entente est entrée en vigueur en avril 2021 et se prolongera jusqu'à la fin des Jeux olympiques de Paris 2024.

Kraft Heinz Canada s'unit à la vision du COC de transformer le Canada par la puissance du sport. Cette entente survient à un moment de besoin pour les athlètes, les entraîneurs et l'ensemble de la communauté sportive qui entament leurs derniers préparatifs en vue des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le partenariat sera activé cet été par l'entremise de marques canadiennes emblématiques, soit le repas KD et le beurre d'arachide Kraft.

« Les produits Kraft Heinz font partie de nos vies depuis si longtemps que la marque est en quelque sorte devenue un synonyme d'être Canadiens, affirme David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec des gens passionnés qui offrent aux Canadiens des saveurs et des aliments de grande qualité partout où nous allons. »

De plus, le Comité olympique canadien jouera un rôle actif dans les efforts de sensibilisation de la Journée Garde-manger Kraft Heinz, une initiative de dons alimentaires de 20 millions de dollars sur cinq ans en partenariat avec Banques alimentaires Canada, afin de réduire l'insécurité alimentaire à travers le pays.

« Nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat avec une organisation qui, comme pour le COC, est engagée pour le développement durable. Nous avons hâte d'être des champions de l'initiative de la Journée Garde-manger Kraft Heinz », ajoute Shoemaker.

Avec des produits qui se retrouvent dans plus de 97 pour cent des foyers canadiens, Kraft Heinz Canada est la plus importante entreprise d'aliments et de boissons au pays et fait partie de la trame du Canada depuis plus de 100 ans.

« Nous sommes tellement fiers d'être partenaires avec le Comité olympique canadien, indique Bruno Keller, président de Kraft Heinz Canada. Encourager les athlètes aux Jeux olympiques réunit tous les Canadiens et alimente notre passion pour le sport. Chez Kraft Heinz Canada, nos gens passionnés visent à créer des étincelles de bonheur sur chaque table canadienne et en contribuant à nourrir les Canadiens chaque jour. »

Kraft Heinz Canada est la principale entreprise d'aliments et de boissons du pays et est une filiale de la Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC). La Kraft Heinz Company fabrique des produits savoureux et nourrissants de grande qualité auxquels les consommateurs font confiance pour toutes les occasions de repas, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. Les produits Kraft Heinz Canada sont présents dans plus de 97 % des foyers canadiens. Les marques emblématiques de l'entreprise incluent le beurre d'arachide Kraft et le repas KD. Kraft Heinz Canada s'engage à agir de manière responsable envers nos gens et notre planète tout en assurant la santé financière de notre entreprise. Pour plus de renseignements, veuillez visiter www.kraftheinzcompany.com .

Le Comité olympique canadien veille au succès de l'équipe olympique canadienne et à l'avancement des valeurs olympiques au Canada. Organisme indépendant financé principalement par des fonds privés, le Comité olympique canadien fournit aux athlètes d'élite canadiens les ressources dont ils ont besoin pour être tous les jours au sommet de leur forme afin de tout donner. En racontant l'histoire de nos athlètes, nous inspirons les Canadiens par le pouvoir du sport, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par année.

