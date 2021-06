Le partenariat consiste en un engagement d'un million de dollars de Kraft Heinz Canada au cours des quatre prochaines années.

TORONTO, le 11 juin 2021 /CNW/ - Kraft Heinz Canada a annoncé aujourd'hui un partenariat avec l'Alliance pour la diversité dans le hockey (ADH) pour aider à soutenir l'éradication du racisme systémique au hockey par le biais d'une programmation locale conçue pour diminuer les obstacles et encourager la participation à l'un des sports nationaux du Canada.

Ce partenariat s'inscrit dans le prolongement de la longue tradition de Kraft Heinz Canada en matière de soutien au hockey communautaire par le biais de son programme Kraft Hockeyville, qui a accordé 4,1 millions de dollars à 89 collectivités au Canada et a célébré 13 matchs de présaison de la LNHMD dans huit provinces différentes. Le succès du programme est dû à sa capacité à alimenter la passion des communautés de hockey partout au pays, à l'intérieur et à l'extérieur des arénas.

En tant que partenaire fondateur de l'ADH, Kraft Heinz Canada s'engage à verser un million de dollars au cours des quatre prochaines années pour fournir aux collectivités sous-représentées de l'équipement de hockey-balle pour encourager la participation des jeunes Canadiens qui n'auraient peut-être pas l'occasion de jouer. L'amour du jeu commence souvent avant que les joueurs n'entrent sur la glace, et le hockey-balle est un moyen efficace d'aider les jeunes Canadiens à se rapprocher du hockey. En rendant le sport plus accessible à tous, nous pouvons renforcer nos liens les uns avec les autres, avec nos communautés et avec les amateurs de ce sport.

« Chez Kraft Heinz Canada, l'une de nos valeurs fondamentales est Nous exigeons la diversité. Ce partenariat est donc tout à fait logique puisqu'il contribuera à faire du hockey un sport plus inclusif », a déclaré Bruno Keller, président de Kraft Heinz Canada. « Bien que le hockey soit souvent un moyen de rassembler les Canadiens, il existe des obstacles importants qui empêchent la participation. Notre partenariat avec l'Alliance pour la diversité dans le hockey contribuera à faire tomber ces obstacles et à accroître l'accès au sport national du Canada, tout en encourageant la participation à ce sport. »

L'Alliance pour la diversité dans le hockey, qui a été créée le 8 juin 2020, est composée de joueurs de couleur actuels et anciens de la LNH. La mission de l'ADH est de développer le jeu et de fournir une éducation pour aider à éradiquer le racisme systémique et augmenter la proportion de joueurs noirs, indigènes et de couleur à tous les niveaux du hockey au Canada.

« Nous ne pourrions pas être plus heureux de nous associer à Kraft Heinz Canada pour aider à poursuivre l'élan que l'ADH a pris au cours de la dernière année », a déclaré Akim Aliu, fondateur de l'ADH. « Grâce à son soutien, nous serons en mesure de mettre en relation des enfants jeunes et compétitifs avec les programmes de base dont ils ont besoin pour participer au jeu du hockey. Ensemble, nous contribuons à créer une nouvelle génération de joueurs et de partisans. »

L'objectif de la programmation communautaire de l'ADH est d'aider les familles avec de jeunes joueurs à atténuer les obstacles financiers au hockey, tout en contribuant à créer un espace unifié et sûr pour que les jeunes joueurs de couleur puissent s'amuser en apprenant et en jouant au hockey.

Pour plus de renseignements sur l'Alliance pour la diversité dans le hockey et pour faire un don à sa cause, veuillez visiter hockeydiversityalliance.org.

À propos de Kraft Heinz Canada

Kraft Heinz Canada est la principale entreprise d'aliments et de boissons du pays et est une filiale de la Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC). La Kraft Heinz Company fabrique des produits savoureux et nourrissants de grande qualité auxquels les consommateurs font confiance pour toutes les occasions de repas, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. Les produits Kraft Heinz Canada sont présents dans plus de 97 % des foyers canadiens. Les marques emblématiques de la société comprennent le beurre d'arachide Kraft et KD. Kraft Heinz Canada s'engage à agir de manière responsable envers nos gens et notre planète tout en assurant la santé financière de notre entreprise. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.kraftheinzcompany.com

À propos de l'Alliance pour la diversité dans le hockey

L'Alliance pour la diversité dans le hockey a été formée par des joueurs de couleur de la LNH afin de créer une plateforme pour mettre fin au racisme et à l'intolérance dans le hockey. À la fois inspirés et choqués par les actions menées dans toute l'Amérique du Nord à la suite de la mort de George Floyd en 2020, et s'appuyant sur leur propre expérience, ces joueurs ont rapidement déterminé qu'ils pouvaient se mobiliser et attirer l'attention et les ressources pour aider à résoudre le racisme et l'intolérance auxquels ils - et d'innombrables autres - ont été confrontés tout au long de leur vie et de leur carrière.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Lynn Scherloski, Proof Strategies Inc., [email protected], (416) 969-2657