Du 27 janvier au 14 février , il suffira de suivre @kraftdinnerca et de visiter BonbonKD.ca pour avoir une chance de mettre la main sur cette exclusivité. Dès le 27 janvier, les Canadiens et Canadiennes pourront tenter de charmer KD pour recevoir leur boîte, grâce à leurs répliques romantiques ou déclarations d'amour sur les médias sociaux. Le programme se poursuivra jusqu'à la Saint-Valentin avec des déploiements plus vastes du macaroni et fromage rose, disponible en vagues sur le site BonbonKD.ca.

« La Saint-Valentin est peut-être le jour le plus mielleux ou « cheesy » de l'année, et comme il s'agit du plat au fromage préféré des Canadiens et Canadiennes, nous avons voulu nous joindre à la fête, a déclaré Brian Neumann, chef de marque, consolidation de marque et innovation, à Kraft Heinz. Grâce au mariage de la couleur et de la saveur de la Saint-Valentin, teinté de notre goût fromagé unique, nous offrons aux Canadiens et aux Canadiennes une nouvelle façon de proclamer leur amour cette année, avec Bonbon KD. »

Les chanceux récipiendaires recevront une trousse dans une boîte en forme de cœur géant. La boîte comprendra du KD original, un sachet de garniture Bonbon KD et une fourchette, afin de pouvoir célébrer la Saint-Valentin avec Bonbon KD.

Et qui sait, si les Canadiens et Canadiennes montrent suffisamment d'amour pour cette édition limitée, la marque pourrait peut-être transformer cette aventure d'un jour en une relation à long terme?

Pour obtenir plus d'informations sur l'édition limitée de Bonbon KD, veuillez visiter Kraft Dinner sur les médias sociaux et BonbonKD.ca.

