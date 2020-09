Kraft Dinner lance un nouveau macaroni et fromage à la citrouille épicée

Disponible au Canada en octobre, le KD à la citrouille épicée est fait de la classique poudre au fromage que les Canadiens et Canadiennes connaissent et aiment, mais avec une touche automnale : un peu de cannelle, de muscade, de piment de la Jamaïque et de gingembre. Accompagnements suggérés : une écharpe douillette, un tricot chaud, une belle manucure et un champ de citrouilles.

Des Canadiens et Canadiennes se sont déjà inscrits sur la liste d'attente virtuelle au kdcitrouille.com afin de recevoir une alerte lorsque l'exclusif KD à la citrouille épicée sera prêt. Seulement 1 000 personnes chanceuses pourront mettre la main sur le lot, qui comprendra une boîte de KD, un sachet contenant la saveur de citrouille épicée, une fourchette et bien sûr, une tasse à café blanche portant leur nom (sûrement mal épelé).

« KD est connu pour son goût fromagé unique. Après des années à observer les Canadiens et les Canadiennes s'enthousiasmer lors de la saison de la citrouille épicée, nous avons pensé qu'il était temps de marier les deux saveurs cultes et de créer le KD à la citrouille épicée, explique Brian Neumann, chef de marque, consolidation de marque et innovation, à Kraft Heinz Canada. Les gens au Canada ont toujours fait le KD à leur façon et plusieurs seront surpris de voir que le KD participe à la vague de citrouille épicée, mais c'est exactement l'effet recherché. Il n'y en aura que 1 000. Alors, oubliez les lattés et les muffins : cet automne, la saveur de l'heure, c'est le KD à la citrouille épicée. »

Pour obtenir de plus amples informations sur l'édition limitée de KD à la citrouille épicée, rendez-vous sur les médias sociaux de Kraft Dinner. Et n'oubliez pas de partager en utilisant #KDCitrouilleÉpicée! Si vous ne le publiez pas, aura-t-il vraiment déjà existé?

Kraft Heinz Canada est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au Canada et une filiale de Kraft Heinz (NASDAQ : KHC). Kraft Heinz Canada fabrique des produits savoureux et nourrissants de grande qualité pour toutes les occasions de repas, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. Les produits de Kraft Heinz Canada se trouvent dans plus de 97 pour cent des foyers canadiens. Parmi les marques emblématiques de l'entreprise, citons le beurre d'arachides Kraft, le ketchup Heinz, KD, le fromage à la crème Philadelphia, les vinaigrettes Renées, Jell-O, Classico, Kool-Aid, Maxwell House et Nabob. Kraft Heinz Canada est résolue à agir de manière responsable envers ses employés, notre planète et son entreprise. Pour obtenir plus d'informations, visitez www.kraftheinzcompany.com.

